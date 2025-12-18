ΑΕΚ – Κραϊόβα live για το φινάλε της League Phase του Conference League

45'

Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με κεφαλιά του Γιόβιτς

Από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Σέρβος έπιασε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Ισένκο έδιωξε δύσκολα - Υπήρξε έλεγχος της φάσης, για την υποψία η μπάλα αν πέρασε τη γραμμή του τέρματος