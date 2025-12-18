Αθλητικά

ΑΕΚ – Κραϊόβα live για το φινάλε της League Phase του Conference League

Η Ένωση θέλει να ολοκληρώσει με ιδανικό τρόπο τη League Phase – Οι Ρουμάνοι προσπαθούν να μπουν στα νοκ-άουτ του Conference League
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Conference League
6η αγωνιστική της League Phase
0 - 1
Ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνιβερσιτάτε Κραϊόβα στην OPAP Arena και θέλει μόνο τη νίκη, προκειμένου να πάρει την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League, μέσω της παρουσίας της στην πρώτη τετράδα της League Phase της διοργάνωσης. Η ομάδα από τη Ρουμανία θα παίξει τα… ρέστα της για να μπει στα νοκ-άουτ.

22:52 | 18.12.2025
22:52 | 18.12.2025
22:48 | 18.12.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
22:46 | 18.12.2025
45+2'
Μεγάλη στιγμή για την Κραϊόβα

Η σέντρα βγήκε από τα αριστερά, η άμυνα της ΑΕκ έδιωξε με κεφαλιά, ο Τέλες έπιασε το γυριστό σουτ και η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ

22:46 | 18.12.2025
2 λεπτά έξτρα χρόνου
22:42 | 18.12.2025
45'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με κεφαλιά του Γιόβιτς

Από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Σέρβος έπιασε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Ισένκο έδιωξε δύσκολα - Υπήρξε έλεγχος της φάσης, για την υποψία η μπάλα αν πέρασε τη γραμμή του τέρματος

22:38 | 18.12.2025

Το 0-1 της Κραϊόβα

22:36 | 18.12.2025
38'
Σημαντική φάση για την Κραϊόβα

Εκτέλεση κόρνερ, ο Αλ Χαμλαουί πήδηξε στο πρώτο δικάρι, πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα για λίγο άουτ

22:31 | 18.12.2025
35'
Καλή στιγμή για την ΑΕΚ

Μπαλιά του Μάνταλου στην πλάτη της άμυνας της Κραϊόβα, ο Περέιρα έκανε το κοντρόλ αλλά έχασε την μπάλα. Αυτή όμως έφτασε στον Γιόβιτς που έπιασε το σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, με την μπάλα να κοντράρει σε φιλοξενούμενους

22:26 | 18.12.2025
30'
ΓΚΟΛ για την Κραϊόβα, 0-1

Ο Ετίμ έπιασε ένα ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή, ο Στρακόσα τον σταμάτησε αλλά ο Μπάνκου πήρε το ριμπάουντ και πλάσαρε σωστά για το 0-1

22:25 | 18.12.2025
26'
Μεγάλη επέμβαση του Στρακόσα σε σουτ ελάχιστα μέσα από τη μεγάλη περιοχή
22:25 | 18.12.2025
22:21 | 18.12.2025
22:20 | 18.12.2025
21'

Καλή ανάπτυξη από την ΑΕΚ, σέντρα από τα αριστερά, σουτ του Μάνταλου με υπερένταση, η μπάλα έφυνε... τραγικά ψηλά

22:19 | 18.12.2025
22:18 | 18.12.2025
19'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Ο Πινέδα έπιασε το σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής και κεντρικά, η μπάλα κόντραρε σε αντίπαλο, πήρε ύψος και πέρασε κόρνερ, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

22:18 | 18.12.2025
22:15 | 18.12.2025
22:13 | 18.12.2025

Η Κραϊόβα έχει βγει δυο φορές στην αντεπίθεση, αλλά η άμυνα της ΑΕΚ έχει καθαρίσει τις φάσεις

22:10 | 18.12.2025
Να αναφέρουμε ότι στο 6' ο Βίντα είδε κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Αλ Χαμλαουί.
22:09 | 18.12.2025
10'
Νέα καλή στιγμή για την ΑΕΚ

Εκτέλεση φάουλ για την ΑΕΚ, ο Βίντα πήδηξε στο πρώτο δοκάρι, έπιασε την κεφαλιά προς τα πίσω αλλά δεν μπόρεσ ενα δώσει στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα

22:07 | 18.12.2025
9'

Φάουλ σε καλό σημείο για την ΑΕΚ από πλάγια θέση δεξιά

22:04 | 18.12.2025
9'

Οφσάιντ ο Γιόβιτς, στην κάθετη που πήρε, δεν μετράει το σουτ που έκανε στη συνέχεια

22:00 | 18.12.2025
Διπλή μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Γύρισμα του Πινέδα από δεξιά, η άμυνα της Κραϊόβα έδιωξε προ του Γιόβιτς. η μπάλα έφτασε στον Κοϊτά που έπιασε με τη μια το σουτ και την έστειλε στο δεξί δοκάρι του Ισένκο

22:00 | 18.12.2025

Πιέζει ψηλά η ΑΕΚ στο ξεκίνημα του αγώνα

21:58 | 18.12.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:57 | 18.12.2025

Οι παίκτες της Κραϊόβα πήγαν προς την μεριά των οπαδών τους, πριν την έναρξη του αγώνα

21:55 | 18.12.2025
21:54 | 18.12.2025

Βγαίνουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο - τα πάντα έτοιμα για τη σέντρα του ματς

21:46 | 18.12.2025

Βρισκόμαστε λίγο πριν την έξοδο των παικτών στον αγωνιστικό χώρο

21:46 | 18.12.2025

Υπέροχη ατμόσφαιρα στην OPAP Arena

21:44 | 18.12.2025

Παρουσιάστηκαν οι δυο ομάδες

21:44 | 18.12.2025

Η ΑΕΚ φτάνει στο ματς σε εξαιρετική κατάσταση. Μετρά οκτώ συνεχόμενες νίκες και έντεκα στα τελευταία δώδεκα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας βρει ρυθμό και σταθερότητα στο παιχνίδι της.

21:44 | 18.12.2025

Αλλά για να συμβούν όλα αυτά, προέχει η νίκη εναντίον της αξιόμαχης Κραϊόβα την οποία είχε αποκλείσει το 2019 στους προκριματικούς του Europa League. Η ομάδα από τη Ρουμανία θα παίξει τα… ρέστα της στη διοργάνωση. Βρίσκεται στην 23η θέση με 7 βαθμούς και “μάχεται” να μπει στα νοκ-άουτ.

21:43 | 18.12.2025

Επίσης, θα εκτοξεύσει τον ευρωπαϊκό της συντελεστή της ομάδας, που την περασμένη σεζόν αποκλείστηκε από την άγνωστη Νόα, ενώ θα προσθέσει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία της!

21:43 | 18.12.2025

Παράλληλα, η ΑΕΚ θα αποφύγει να αντιμετωπίσει αντίπαλο από το top-8 της League Phase του Conference League μέχρι τα προημιτελικά, ενώ θα της δώσει πλεονέκτημα έδρας τόσο στους “16” όσο και στους “8” της διοργάνωσης

21:43 | 18.12.2025

Το “τρίποντο” κόντρα στην Κραϊόβα θα εξασφαλίσει στην Ένωση απευθείας πρόκριση στους “16” μετά από 23 ολόκληρα χρόνια και ένα ευρωπαϊκό “ρεπό” σχεδόν δύο μηνών

21:43 | 18.12.2025

Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη που μπορεί να φτιάξει για τα καλά το μέλλον της στο Conference League, φέρνοντας μαζί μια σειρά από αγωνιστικά, βαθμολογικά και οικονομικά οφέλη

21:42 | 18.12.2025

Διαιτητής: Γκιόργκι Κρουασβίλι (Γεωργία)

Βοηθοί: Λεβάν Βαραμισβίλι (Γεωργία), Γκιόργκι Ελικασβίλι (Γεωργία

Τέταρτος: Γκιόργκι Αβαζασβίλι (Γεωργία)

VAR: Ζέρεν Στορκς (Γερμανία), AVAR: Αλέκο Απτσιάουρι (Γεωργία)

21:42 | 18.12.2025
21:39 | 18.12.2025

Η ενδεκάδα της Κραϊόβα: Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Μεκβαμπισβίλι, Σκρέσιου, Αλ Χαμλάουι, Μπαϊαράμ, Μπανκού, Ετίμ, Μπαντέγι, Τσιτσαλντάου, Τέγες

Αναπληρωματικοί οι: Ποπέσκου, Λουνγκ, Στεφάν, Ουρί, Κρέτσου, Μογκός, Μόρα, Στεβάνοβιτς, Μπασκεάνου, Ματέι, Μουντεάν, Ενσιμπά.

21:39 | 18.12.2025
21:39 | 18.12.2025

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλος, Περέιρα, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

21:39 | 18.12.2025

Η ΑΕΚ ξεκινάει το ματς με ενδεκάδα... αλά Σαμψούντα, κάτι που ήταν αναμενόμενο, με τον Μουκουντί να μένει τελικά εκτός αποστολής και τον Βίντα να ξεκινάει το ματς (τον είχε αντικαταστήσει στο ματς με τη Σάμπσουνσπορ)

21:36 | 18.12.2025
Ας δούμε τις ενδεκάδες των δυο ομάδων…
21:33 | 18.12.2025

Αυτήν την στιγμή η ΑΕΚ βρίσκεται στην 4η θέση με 10 βαθμούς και συντελεστή τερμάτων 11-5 (+6)

21:33 | 18.12.2025
21:33 | 18.12.2025

Απ’ την άλλη, η ομάδα από τη Ρουμανία θα παίξει τα… ρέστα της για να αγωνιστεί στα νοκ-άουτ

21:33 | 18.12.2025

Η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «32» του Conference League αλλά σε περίπτωση που νικήσει απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια θα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της League Phase και θα… κερδίσει έναν γύρο στη διοργάνωση, πηγαίνοντας απευθείας στους «16»

21:32 | 18.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα της ΑΕΚ με την Κραϊόβα από την OPAP Arena, για το φινάλε της League Phase του Conference League

21:32 | 18.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
352
128
111
83
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo