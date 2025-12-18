ΑΕΚ – Κραϊόβα live για το φινάλε της League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνιβερσιτάτε Κραϊόβα στην OPAP Arena και θέλει μόνο τη νίκη, προκειμένου να πάρει την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League, μέσω της παρουσίας της στην πρώτη τετράδα της League Phase της διοργάνωσης. Η ομάδα από τη Ρουμανία θα παίξει τα… ρέστα της για να μπει στα νοκ-άουτ.
Η σέντρα βγήκε από τα αριστερά, η άμυνα της ΑΕκ έδιωξε με κεφαλιά, ο Τέλες έπιασε το γυριστό σουτ και η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ
Από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Σέρβος έπιασε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Ισένκο έδιωξε δύσκολα - Υπήρξε έλεγχος της φάσης, για την υποψία η μπάλα αν πέρασε τη γραμμή του τέρματος
Το 0-1 της Κραϊόβα
Εκτέλεση κόρνερ, ο Αλ Χαμλαουί πήδηξε στο πρώτο δικάρι, πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα για λίγο άουτ
Μπαλιά του Μάνταλου στην πλάτη της άμυνας της Κραϊόβα, ο Περέιρα έκανε το κοντρόλ αλλά έχασε την μπάλα. Αυτή όμως έφτασε στον Γιόβιτς που έπιασε το σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, με την μπάλα να κοντράρει σε φιλοξενούμενους
Ο Ετίμ έπιασε ένα ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή, ο Στρακόσα τον σταμάτησε αλλά ο Μπάνκου πήρε το ριμπάουντ και πλάσαρε σωστά για το 0-1
Καλή ανάπτυξη από την ΑΕΚ, σέντρα από τα αριστερά, σουτ του Μάνταλου με υπερένταση, η μπάλα έφυνε... τραγικά ψηλά
Ο Πινέδα έπιασε το σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής και κεντρικά, η μπάλα κόντραρε σε αντίπαλο, πήρε ύψος και πέρασε κόρνερ, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Η Κραϊόβα έχει βγει δυο φορές στην αντεπίθεση, αλλά η άμυνα της ΑΕΚ έχει καθαρίσει τις φάσεις
Εκτέλεση φάουλ για την ΑΕΚ, ο Βίντα πήδηξε στο πρώτο δοκάρι, έπιασε την κεφαλιά προς τα πίσω αλλά δεν μπόρεσ ενα δώσει στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα
Φάουλ σε καλό σημείο για την ΑΕΚ από πλάγια θέση δεξιά
Οφσάιντ ο Γιόβιτς, στην κάθετη που πήρε, δεν μετράει το σουτ που έκανε στη συνέχεια
Γύρισμα του Πινέδα από δεξιά, η άμυνα της Κραϊόβα έδιωξε προ του Γιόβιτς. η μπάλα έφτασε στον Κοϊτά που έπιασε με τη μια το σουτ και την έστειλε στο δεξί δοκάρι του Ισένκο
Πιέζει ψηλά η ΑΕΚ στο ξεκίνημα του αγώνα
Οι παίκτες της Κραϊόβα πήγαν προς την μεριά των οπαδών τους, πριν την έναρξη του αγώνα
Βγαίνουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο - τα πάντα έτοιμα για τη σέντρα του ματς
Βρισκόμαστε λίγο πριν την έξοδο των παικτών στον αγωνιστικό χώρο
Υπέροχη ατμόσφαιρα στην OPAP Arena
Παρουσιάστηκαν οι δυο ομάδες
Η ΑΕΚ φτάνει στο ματς σε εξαιρετική κατάσταση. Μετρά οκτώ συνεχόμενες νίκες και έντεκα στα τελευταία δώδεκα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας βρει ρυθμό και σταθερότητα στο παιχνίδι της.
Αλλά για να συμβούν όλα αυτά, προέχει η νίκη εναντίον της αξιόμαχης Κραϊόβα την οποία είχε αποκλείσει το 2019 στους προκριματικούς του Europa League. Η ομάδα από τη Ρουμανία θα παίξει τα… ρέστα της στη διοργάνωση. Βρίσκεται στην 23η θέση με 7 βαθμούς και “μάχεται” να μπει στα νοκ-άουτ.
Επίσης, θα εκτοξεύσει τον ευρωπαϊκό της συντελεστή της ομάδας, που την περασμένη σεζόν αποκλείστηκε από την άγνωστη Νόα, ενώ θα προσθέσει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία της!
Παράλληλα, η ΑΕΚ θα αποφύγει να αντιμετωπίσει αντίπαλο από το top-8 της League Phase του Conference League μέχρι τα προημιτελικά, ενώ θα της δώσει πλεονέκτημα έδρας τόσο στους “16” όσο και στους “8” της διοργάνωσης
Το “τρίποντο” κόντρα στην Κραϊόβα θα εξασφαλίσει στην Ένωση απευθείας πρόκριση στους “16” μετά από 23 ολόκληρα χρόνια και ένα ευρωπαϊκό “ρεπό” σχεδόν δύο μηνών
Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη που μπορεί να φτιάξει για τα καλά το μέλλον της στο Conference League, φέρνοντας μαζί μια σειρά από αγωνιστικά, βαθμολογικά και οικονομικά οφέλη
Διαιτητής: Γκιόργκι Κρουασβίλι (Γεωργία)
Βοηθοί: Λεβάν Βαραμισβίλι (Γεωργία), Γκιόργκι Ελικασβίλι (Γεωργία
Τέταρτος: Γκιόργκι Αβαζασβίλι (Γεωργία)
VAR: Ζέρεν Στορκς (Γερμανία), AVAR: Αλέκο Απτσιάουρι (Γεωργία)
Η ενδεκάδα της Κραϊόβα: Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Μεκβαμπισβίλι, Σκρέσιου, Αλ Χαμλάουι, Μπαϊαράμ, Μπανκού, Ετίμ, Μπαντέγι, Τσιτσαλντάου, Τέγες
Αναπληρωματικοί οι: Ποπέσκου, Λουνγκ, Στεφάν, Ουρί, Κρέτσου, Μογκός, Μόρα, Στεβάνοβιτς, Μπασκεάνου, Ματέι, Μουντεάν, Ενσιμπά.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλος, Περέιρα, Κοϊτά, Γιόβιτς.
Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.
Η ΑΕΚ ξεκινάει το ματς με ενδεκάδα... αλά Σαμψούντα, κάτι που ήταν αναμενόμενο, με τον Μουκουντί να μένει τελικά εκτός αποστολής και τον Βίντα να ξεκινάει το ματς (τον είχε αντικαταστήσει στο ματς με τη Σάμπσουνσπορ)
Αυτήν την στιγμή η ΑΕΚ βρίσκεται στην 4η θέση με 10 βαθμούς και συντελεστή τερμάτων 11-5 (+6)
Απ’ την άλλη, η ομάδα από τη Ρουμανία θα παίξει τα… ρέστα της για να αγωνιστεί στα νοκ-άουτ
Η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «32» του Conference League αλλά σε περίπτωση που νικήσει απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια θα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της League Phase και θα… κερδίσει έναν γύρο στη διοργάνωση, πηγαίνοντας απευθείας στους «16»
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα της ΑΕΚ με την Κραϊόβα από την OPAP Arena, για το φινάλε της League Phase του Conference League