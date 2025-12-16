ΑΕΚ – Κραϊόβα: Ο διαιτητής Γκιόργκι Κρουασβίλι στο τελευταίο ματς της Ένωσης στη League Phase του Conference League

Ο διαιτητής Γκιόργκι Κρουασβίλι ορίστηκε από την UEFA στο ΑΕΚ – Κραϊόβα (18.12.2025, 22:00, Cosmote Sport 2, Newsit.gr) για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Βοηθοί του Γεωργιανού διαιτητή στο ματς της ΑΕΚ στην OPAP Arena θα είναι οι Λέβαν Βαραμισβίλι και Γκιόργκι Ελικασβίλι, ενώ τέταρτος θα είναι ο Γκιόργκι Αβαζασβίλι, όλοι τους Γεωργιανοί. Στο VAR θα είναι ο Γερμανός Σέρεν Στορκς με βοηθό τον Αλέκο Απτσιάουρι από την Γεωργία.

Ο Κροασβίλι έχει… παρελθόν με ελληνικές ομάδες. Είχε διευθύνει στις 14.12.2023 το ΠΑΟΚ – Ελσίνσκι (4-2) για το Conferene League, ενώ είχε “σφυρίξει” στις 10.10.2017 στο Ελλάδα – Γιβραλτάρ (4-0) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.