ΑΕΚ – Ρίτας: Υπό βροχή η πορεία των οπαδών της Ένωσης στο «Palau Municipal d’Esports de Badalona»

Περισσότεροι από 1.200 οπαδοί της ΑΕΚ έκαναν το ταξίδι για Βαρκελώνη, προκειμένου να βρεθούν στη Μπανταλόνα για τον τελικό του BCL, απέναντι στη Ρίτας

Λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ του ΑΕΚ -Ρίτας, ο κύριος όγκος των οργανωμένων φίλων της Ένωσης ξεκίνησε την πορεία του προς το “Palau Municipal d’Esports de Badalona”, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με συνθήματα στους δρόμους της πόλης και το μετρό.

Να αναφέρουμε ότι η πορεία των φίλων της ΑΕΚ έγινε υπό βροχή, κάτι που όμως δεν τους εμπόδισε από το να δώσουν τη δική τους… νότα στην πόλη, ζητώντας -με τα συνθήματά τους- το 4ο ευρωπαϊκό στην ιστορία της ομάδας.

Η πορεία των φίλων της ΑΕΚ προς το γήπεδο που διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του BCL, υπό καταρρακτώδη βροχή.



Αποστολή στην Μπανταλόνα: Δημήτρης Μητσαράς pic.twitter.com/xN6NlWhVkV — SPORT24 (@sport24) May 9, 2026

Η βροχή δεν πτοεί τους φίλους της ΑΕΚ, που φτάνουν σιγά σιγά στο γήπεδο για τον μεγάλο τελικό με την Ρίτας! pic.twitter.com/OrO9pI0KzX — SPORT24 (@sport24) May 9, 2026

Μάλιστα, στο πλευρό των φίλων της ΑΕΚ βρίσκονται και οπαδοί της Μαρσέιγ, οι οποίοι συμμετέχουν στην πορεία.