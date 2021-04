Ο Κιθ Λάνγκφορντ ήταν πολύ εκνευρισμένος με τις διαιτητικές αποφάσεις στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Προμηθέα Πάτρας και ξέσπασε μετά τη λήξη του αγώνα σε ανάρτησή του στα social media.

Με την διαιτητική τριάδα πουτ αποτελούσαν οι Πέτρος Παπαπέτρου, Βάσω Τσαρούχα και Τάσος Μάνος τα είχε ο Κιθ Λάνγκφορντ μετά την ήττα της ΑΕΚ στην Πάτρα από τον Προμηθέα, η οποία καταδίκασε την Ένωση να κυνηγά την 4η θέση στην κανονική διάρκεια της Basket League.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που τέλειωσε το ματς με 18 πόντους, αφού έδωσε τα εύσημα στον Τζεράι Γκραντ που έβαλε το νικητήριο καλάθισ τη λήξη για τους Πατρινούς, χαρακτήρισε τους διαιτητές στην Ελλάδα τους χειρότερους που έχει συναντήσει στην 16χρονη καριέρα του, ενώ συνολικά οι «κιτρινόμαυροι» είχαν πολλά παράπονα από τα σφυρίγματα στο ματς.

«Μεγάλο σουτ απόψε. Δίνω τα εύσημα εκεί που πρέπει. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Ωστόσο, παίζω στη λίγκα με τους χειρότερους διαιτητές στη 16χρονη καριέρα μου. Κι αυτό με αηδιάζει. Μην χάνετε τον χρόνο σας με απαντήσεις, δεν θα απαντήσω ποτέ. Σπουδαία μάχη απόψε από τους συμπαίκτες μου».

Big time shot tonight. I give credit where it’s due. Give some, take some. That being said, I am playing in the worst officiated league of my 16 year career. And it disgusts me. Don’t waste your time with replies, I’ll never respond. Great fight tonight from my teammates.



-KL