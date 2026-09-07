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Αθλητικά

Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς του Ολυμπιακού κλήθηκε στην εθνική Βοσνίας για τα ματς του Nations League

Στην αποστολή για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου ο αμυντικός του Ολυμπιακού
Ο Σμαΐλοβιτς
Ο Σμαΐλοβιτς σε αγώνα του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς έχει κερδίσει τη θέση του στον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεν πέρασε απαρατήρητος ούτε από την εθνική του ομάδας, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στις επιλογές της Βοσνίας για τα παιχνίδια του Nations League.

Η εθνική Βοσνίας έχει μπροστά της μία σειρά από δυνατά ματς για τη League B του Nations League και ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς θα είναι στο ρόστερ της ομάδας και στις δύο διακοπές των πρωταθλημάτων, όπου η ομάδα της πατρίδας του θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τις Πολωνία (25/9), Ρουμανία (28/9), Σουηδία (2/10) και ξανά Πολωνία (5/10).

Τα εν λόγω παιχνίδια θα έχουν μάλιστα ξεχωριστή σημασία για τη Βοσνία, αφού θα αποχαιρετήσει έναν θρύλο της εθνικής ομάδας, τον Έντιν Τζέκο, ο οποίος και έχει ανακοινώσει την απόσυρσή του στο τέλος του 2026.

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