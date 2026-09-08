ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Με Μπρινιόλι η ενδεκάδα της Ένωσης στην πρεμιέρα της στο Champions League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την ΛΑΣΚ (08/09/26, 19:45, Newsit.gr, Magenta Sport 2) και ο Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε την ιστορική ενδεκάδα για την πρεμιέρα της Ένωσης στη League Phase του Champions League.

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι πήρε τη θέση του Θωμά Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εκπλήξεις με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει τους Μάγερ, Μάριν, Βιτάλις και Κοϊτά στο χώρο του κέντρου και τους Βάργκα και Γιόβιτς στη γραμμή κρούσης του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αλβανός τερματοφύλακας απουσίαζε από την τελευταία προπόνηση της Ένωσης και τέθηκε νοκ άουτ από την αναμέτρηση χωρίς να έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΛΑΣΚ: Γιούνγκβιρθ, Μπουγιάμπα, Αλεμάο, Αντράντε, Γιόργκενσεν, Λιούμπισιτς, Μπογκάρντε, Χόρβατ, Μπέλο, Ουσόρ, Λανγκ.

Στον πάγκο της Ένωσης βρίσκονται οι Μπαλαμώτης, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ και Ζίνι.