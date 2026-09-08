Γιαμάλ: «Αν στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν κερδίζουν τίτλους είναι πρόβλημά τους, η διαιτησία είναι μια χαρά»

Ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου για την πρεμιέρα της Μπαρτσελόνα στο Champions League με τη Φέγενορντ (09/09/26, 19:45) και απάντησε και σε ερωτήσεις για τα παράπονα της Ρεάλ Μαδρίτης για τη διαιτησία.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει εκφράσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια παράπονα για τη διαιτησία και οι δημοσιογράφοι στη συνέντευξη Τύπου για το Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ τον ρώτησαν την άποψή του για το γεγονός και η απάντησή του ήταν αφοπλιστική.

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«Αν δεν έχουν κερδίσει το πρωτάθλημα εδώ και δύο χρόνια, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με τη διαιτησία. Αυτές είναι ερωτήσεις που θα έπρεπε να κάνετε σε εκείνους», απάντησε ο 19χρονος άσος.

Ο Ισπανός σταρ δεν έκρυψε ότι ο στόχος της Μπαρτσελόνα είναι η κατάκτηση του Champions League. «Είναι ο κύριος στόχος μας, δεν υπάρχει άλλο κίνητρο. Όλοι έχουμε κίνητρο. Το έχουμε στο μυαλό μας. Είναι το πιο ξεχωριστό τουρνουά. Φέτος μπορούμε να τα καταφέρουμε με τους παίκτες που έχουμε αποκτήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Για την υποψηφιότητά του για τη Χρυσή Μπάλα είπε: «Δεν εξαρτάται από εμένα, εξαρτάται από εσάς. Η δουλειά μου με την Μπάρτσα και την εθνική ομάδα ήταν απίστευτη. Έχω πιθανότητες, θεωρώ, γιατί είχα μια υπέροχη χρονιά. Αλλά θα δούμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνω… καμπάνια. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Είμαι περήφανος για όσα έχω κάνει και δεν μπορώ να ζητήσω περισσότερα. Είναι δική σας δουλειά, δεν θα παρακαλέσω για τίποτα».

Για το γεγονός ότι είναι μεταξύ των αρχηγών των μπλαουγκράνα: «Είναι τιμή μου να είμαι αρχηγός της Μπάρτσα στα 19 μου χρόνια. Είμαι ευγνώμων στους συμπαίκτες μου που με επέλεξαν. Είμαι 19, αλλά θέλω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες. Είμαι χαρούμενος. Με κάνει να νιώθω υπεύθυνος. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα».