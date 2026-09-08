Χρυσή Μπάλα: Ο Λιονέλ Μέσι στους 30 υποψήφιους για το βραβείο – Η λίστα που ανακοίνωσε το France Football

Η τελετή της απονομής της Χρυσής Μπάλας του 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 26 Οκτωβρίου και σήμερα (08/09/26) έγιναν γνωστοί οι 30 υποψήφιοι για το βραβείο με τον Λιονέλ Μέσι να είναι στη λίστα του France Football.

Τον Λιονέλ Μέσι πλαισιώνουν στη λίστα των υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα οι Κιλιάν Εμπαπέ, Ουσμάν Ντεμπελέ, Χβίτσα Κβαρατσκέλια, Ρόδρι, Χάρι Κέιν και Ολίσε, με έναν εξ’ αυτών να αναμένεται να βγει νικητής.

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Υπάρχουν όπως πάντα και ηχηρές απουσίες από τις υποψηφιότητες. Οι Ραφίνια, Ντουέ, Πέδρι, Άλβαρες και Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι στους 30 καλύτερους, με κάποιους ίσως να έχουν αδικηθεί.

Κάτοχος της Χρυσής Μπάλας είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ και μένει να φανεί αν θα καταφέρει φέτος να διατηρήσει τα σκήπτρα του.

Αναλυτικά οι 30 υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2026