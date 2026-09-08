Αθλητικά

Χρυσή Μπάλα: Ο Λιονέλ Μέσι στους 30 υποψήφιους για το βραβείο – Η λίστα που ανακοίνωσε το France Football

Ανακοινώθηκαν οι 30 υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα με όλα τα κορυφαία ονόματα να είναι στη λίστα
Ο Λιονέλ Μέσι
Ο Λιονέλ Μέσι πανηγυρίζει με την Εθνική Αργεντινής/ REUTERS/Carlos Barria/File Photo
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Η τελετή της απονομής της Χρυσής Μπάλας του 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 26 Οκτωβρίου και σήμερα (08/09/26) έγιναν γνωστοί οι 30 υποψήφιοι για το βραβείο με τον Λιονέλ Μέσι να είναι στη λίστα του France Football.

Τον Λιονέλ Μέσι πλαισιώνουν στη λίστα των υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα οι Κιλιάν Εμπαπέ, Ουσμάν Ντεμπελέ, Χβίτσα Κβαρατσκέλια, Ρόδρι, Χάρι Κέιν και Ολίσε, με έναν εξ’ αυτών να αναμένεται να βγει νικητής.

Υπάρχουν όπως πάντα και ηχηρές απουσίες από τις υποψηφιότητες. Οι Ραφίνια, Ντουέ, Πέδρι, Άλβαρες και Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι στους 30 καλύτερους, με κάποιους ίσως να έχουν αδικηθεί.

Κάτοχος της Χρυσής Μπάλας είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ και μένει να φανεί αν θα καταφέρει φέτος να διατηρήσει τα σκήπτρα του.

Αναλυτικά οι 30 υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2026

  • Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Αγγλία)
  • Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία)
  • Μαρκ Κουκουρέγια (Ισπανία)
  • Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία)
  • Λουίς Ντίας (Κολομβία)
  • Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία)
  • Γκαμπριέλ (Βραζιλία)
  • Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία)
  • Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο)
  • Χάρι Κέιν (Αγγλία)
  • Χβίτσα Κβαρατσχέλια (Γεωργία)
  • Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία)
  • Σαντιό Μανέ (Σενεγάλη)
  • Μαρκίνιος (Βραζιλία)
  • Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή)
  • Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία)
  • Νούνο Μέντες (Πορτογαλία)
  • Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)
  • Ζοάο Νέβες (Πορτογαλία)
  • Μάικλ Ολίσε (Γαλλία)
  • Γουίλιαν Πάτσο (Εκουαδόρ)
  • Χουλιάν Κινιόνες (Μεξικό)
  • Ντέκλαν Ράις (Αγγλία)
  • Ρόδρι (Ισπανία)
  • Φαμπιάν Ρουίθ (Ισπανία)
  • Γουίλιαμ Σαλιμπά (Γαλλία)
  • Φεράν Τόρες (Ισπανία)
  • Νταγιό Ουπαμεκανό (Γαλλία)
  • Βινίσιους Τζούνιορ (Βραζιλία)
  • Βιτίνια (Πορτογαλία)
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