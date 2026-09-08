Αθλητικά

«Έπαιξαν» μπουνιές στο φιλικό παιχνίδι της Μπεσίκτας με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Άγριος καυγάς ανάμεσα σε Γιουτζίν Ομορούγι και Ιβάν Ούχοφ
«Έπαιξαν» μπουνιές στο φιλικό παιχνίδι της Μπεσίκτας με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας
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Γιουτζίν Ομορούγι και Ιβάν Ούχοφ χάλασαν το φιλικό παιχνίδι της Μπεσίκτας με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για τη νέα σεζόν, αφού έπαιξαν μπουνιές μέσα στο παρκέ.

Σε μία ανύποπτη φάση στα μέσα του τετάρτου δεκαλέπτου και ενώ η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ευστόχησε σε καλάθι κόντρα στην Μπεσίκτας, Γιουτζίν Ομορούγι και Ιβάν Ούχοφ πιάστηκαν στα χέρια και χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχραιμοτέρων για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Ο Ομορούγι φάνηκε να ρίχνει μία… χαλαρή σφαλιάρα στον Ούχοφ, ο οποίος αντέδρασε έντονα και γρήγορα η κατάσταση κλιμακώθηκε με τους δύο αθλητές να γίνονται αρνητικοί πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Για την ιστορία, η Μπεσίκτας επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 80-57 στο φιλικό, που ολοκληρώθηκε χωρίς τους δύο αθλητές.

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