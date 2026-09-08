Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν την Τετάρτη τα εισιτήρια για το ματς του Europa League με τη Γιαγκελόνια

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την Γιαγκελόνια (16/09/26, 22:00) για το πρώτο ματς της League Phase του Europa League και με ανακοίνωση ενημέρωσε τους φιλάθλους σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 17:00 θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια και οι οπαδοί των Πειραιωτών αναμένεται να τα εξαντλήσουν με την ατμόσφαιρα να είναι πιθανότατα «καυτή».

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Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League απέναντι στην Jagiellonia, που θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 16/09 και ώρα 22:00, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Εισιτήρια θα διατεθούν ΜΟΝΟ μέσω Internet (www.olympiacos.org) από την Τετάρτη 09/09 και ώρα 17:00 έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

Gov.gr Wallet

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H είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email το οποίο περιέχει ένα QR code/κωδικό ανά εισιτήριο, για την εισαγωγή του στο Gov.gr Wallet.

Για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet προσθέτοντας πρώτα το δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια το παιδικό. Για λοιπές περιπτώσεις ανατρέξτε στο https://tickets.gov.gr/ ή πατήστε εδώ.

Για τους αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, αγοράζουν κανονικά από την πλατφόρμα μας τον κωδικό/εισιτήριο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gov.gr Wallet. Επιλέγουν το πεδίο Non Greek Resident και στο επόμενο βήμα ταυτοποίησης σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο. Στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριο τους, η επιλογή event tickets στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet είναι μόνο για αλλοδαπούς.

Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης, μπορούν την ημέρα του αγώνα και ώρες 17:30 – 20:30 να επισκεφθούν τα εκδοτήρια (Στάδιο Καραϊσκάκη – Θύρα 25).

Αυστηρώς θα εξυπηρετούνται μόνο οι φίλαθλοι που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια από τα επίσημα κανάλια πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ Ολυμπιακός (www.olympiacos.org και www.more.com) και δεν είναι αποδεκτά τα εισιτήρια από καμία άλλη πλατφόρμα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία και προσθήκη του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr/ ή πατήστε εδώ.

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ ή πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

– Επειδή βάσει του νέου νόμου γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στις εισόδους των θυρών, παρακαλείστε να προσέλθετε νωρίτερα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας σας (στοιχεία εισιτηρίου και εγγράφου ταυτοπροσωπίας απαιτείται να είναι τα ίδια)

– Παρακαλείστε να προσωποποιείτε το εισιτήριο σας προτού της άφιξη σας στο γήπεδο.

– Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας να αγοράζουν εισιτήρια ΜΟΝΟ από τα επίσημα κανάλια πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ Ολυμπιακός www.olympiacos.org και το www.more.com και δεν είναι αποδεκτά τα εισιτήρια από καμία άλλη πλατφόρμα.

– Τονίζεται ότι ακυρώσεις εισιτηρίων ή αλλαγές σε αυτά δεν γίνονται.

Τιμές: 25, 30, 40, 50, 70, 150(VIP), 200 (VVIP).

Μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας

Οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας και μόνο αυτοί, θα μπορούν να μεταβιβάσουν το εισιτήριο τους και η αποδοχή του αιτήματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και το αργότερο τέσσερις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Για τις οδηγίες μεταβίβασης πατήστε εδώ.

Διευκρινίζεται ότι λόγω περιορισμών της Κρατικής εφαρμογής Gov.Gr Wallet:

*προσωποποιημένα εισιτήρια διαρκείας ως παιδικά εισιτήρια δεν δύναται να μεταβιβαστούν.

*προσωποποιημένα εισιτήρια διαρκείας από αλλοδαπούς δεν δύναται να μεταβιβαστούν.

*εισιτήρια διαρκείας ενηλίκων δεν δύναται να μεταβιβαστούν σε ανήλικο.

*κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας με προσωποποιημένο εισιτήριο διαρκείας δεν δύναται να προσωποποιήσουν άλλο εισιτήριο έστω και αν το μεταβίβασαν σε άλλο φίλαθλο.

Για τα ανωτέρω περιμένουμε ενημέρωση για το πότε θα διορθωθούν από την Κρατική εφαρμογή Gov.GR Wallet.

Επισημαίνεται ότι η Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργίες ή περιορισμούς της Κρατικής εφαρμογής Gov.Gr Wallet κατά την μεταβίβαση των εισιτηρίων διάρκειας.

Στα εισιτήρια μεμονωμένων αγώνων δεν γίνονται μεταβιβάσεις.

Πληροφορίες ticketing@olympiacos.org

Κάρτα Φιλάθλου Ερασιτέχνη Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι βασική προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου είναι να έχουν στην κατοχή τους τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 20 ευρώ ή την κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 15 ευρώ, για τη σεζόν 2026/27, ποσό που θα πηγαίνει εξ ολοκλήρου στο ταμείο του Ερασιτέχνη, ώστε να συνεχίσουν οι ομάδες μας να πρωταγωνιστούν σε όλα τα αθλήματα.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μέσω του www.olympiacossfp.gr. Για πληροφορίες σχετικά με την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μπορείτε να καλείτε στον Ερασιτέχνη Ο.Σ.Φ.Π. στο 211-1007060 ή στο members@osfp.gr».