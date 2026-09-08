Αθλητικά

Γουέμπερ για Γουόκαπ: «Τι 9 εκατομμύρια; Αλήθεια τώρα;»

Η ανάρτηση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού για τη μετεγγραφή του Γουόκαπ στην Dubai BC
Ο Γουέμπερ
Ο Γουέμπερ με μπλούζα του Ολυμπιακού / EUROKINISSI
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Ο άλλοτε παίκτης και του Ολυμπιακού, Μπριάντε Γουέμπερ “τρελάθηκε” στην είδηση του συμβολαίου των 9 εκατομμυρίων ευρώ που πήρε ο Τόμας Γουόκαπ από την Dubai BC.

Μετά τη συμφωνία της Dubai BC με τον Ολυμπιακό, ο Τόμας Γουόκαπ είχε την ευκαιρία να υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του στην ομάδα των ΗΑΕ, με το ποσό να φέρνει την αντίδραση του Μπριάντε Γουέμπερ στα social media.

«Τι 9 εκατομμύρια; Δεν το λέω με ασέβεια, αλλά αλήθεια; Τώρα γίνομαι πολέμιος!» έγραψε -σε ελεύθερη μετάφραση- ο Αμερικανός αθλητής, ο οποίος έκανε και δεύτερη ανάρτηση στη συνέχεια, αναφέροντας: “Δεν θα πω ψέματα, γιατί στοιχηματίζω σε εμένα (σ.σ. έναντι του Γουόκαπ) κάθε μέρα, ακόμη και στις διακοπές».

Ο Γουέμπερ πέρασε και δεν… ακούμπησε πάντως από τον Ολυμπιακό.

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Αθλητικά
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