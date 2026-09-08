Γουέμπερ για Γουόκαπ: «Τι 9 εκατομμύρια; Αλήθεια τώρα;»

Ο άλλοτε παίκτης και του Ολυμπιακού, Μπριάντε Γουέμπερ “τρελάθηκε” στην είδηση του συμβολαίου των 9 εκατομμυρίων ευρώ που πήρε ο Τόμας Γουόκαπ από την Dubai BC.

Μετά τη συμφωνία της Dubai BC με τον Ολυμπιακό, ο Τόμας Γουόκαπ είχε την ευκαιρία να υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του στην ομάδα των ΗΑΕ, με το ποσό να φέρνει την αντίδραση του Μπριάντε Γουέμπερ στα social media.

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«Τι 9 εκατομμύρια; Δεν το λέω με ασέβεια, αλλά αλήθεια; Τώρα γίνομαι πολέμιος!» έγραψε -σε ελεύθερη μετάφραση- ο Αμερικανός αθλητής, ο οποίος έκανε και δεύτερη ανάρτηση στη συνέχεια, αναφέροντας: “Δεν θα πω ψέματα, γιατί στοιχηματίζω σε εμένα (σ.σ. έναντι του Γουόκαπ) κάθε μέρα, ακόμη και στις διακοπές».