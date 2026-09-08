Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Την Τετάρτη το απόγευμα θα εκδικαστεί η έφεση για τον Σίριλ Ντέσερς

Μείωση της ποινής σε μία αγωνιστική ελπίζει ο Παναθηναϊκός
Ο Ντέσερς σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Ντέσερς σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Σίριλ Ντέσερς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στον Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές σε πρώτο βαθμό, αλλά οι “πράσινοι” άσκησαν έφεση για να μειωθεί η ποινή του.

Η ΕΠΟ έκανε λοιπόν γνωστό ότι η έφεση του Παναθηναϊκού για τη μείωση της ποινής του Σίριλ Ντέσερς θα εκδικαστεί το απόγευμα της Τετάρτης. Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Τετάρτη 09/09/2026 – ώρα 16:30 Έφεση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή DESSERS CYRIEL κατά της υπ’ αριθμ. 190/2026 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της SL1».

Οι “πράσινοι” ελπίζουν πλέον ότι η ποινή για τον Νιγηριανό επιθετικό θα “πέσει” στη μία αγωνιστική, αφού δεν προβλέπεται τιμωρία δύο αγωνιστικών με βάση τον κανονισμό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
282
206
112
92
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo