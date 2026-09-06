Αθλητικά

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Ο Λουίς Γκοντίνιο ορίστηκε διαιτητής στην πρεμιέρα της Ένωσης στη League Phase του Champions League

Ο Πορτογάλος ρέφερι έχει πρόσφατο παρελθόν σε ματς της Ένωσης
Ο διαιτητής Λουίς Γκοντίνιο
Ο διαιτητής Λουίς Γκοντίνιο σε παιχνίδι στην Πορτογαλία/ EPAz
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Η ΑΕΚ κατάφερε να προκριθεί στη League Phase του Champions League και την ερχόμενη Τρίτη (08.09.2026, 19:45, Newsit.gr) θαυποδεχθεί τη ΛΑΣΚ στη Φιλαδέλφεια, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης των… αστέρων.

Η UEFA όρισε διαιτητή για το ιστορικό πρώτο ματς της ΑΕΚ στη League Phase τον Champions League τον Λουίς Γκοντίνιο. Ο Πορτογάλος είχε διευθύνει τον αγώνα της Ένωσης κόντρα στην Τσέλιε, όπου η ομάδα του Νίκολιτς είχε επικρατήσει 4-0 για το Conference League.

Βοηθοί διαιτητές θα είναι οι Πέδρο Μαρτίνς και Γκονσάλο Νούνο Σοάρες. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Αντρέ Ναρκίσο, ενώ στο VAR θα βρεθούν οι Τιάγκο Μαρτίνς και βοηθός του ο Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

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Αθλητικά
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