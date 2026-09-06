Αθλητικά

Άρχισαν τα «όργανα» στη Ρεάλ Μαδρίτης – Ο Βινίσιους δεν έδωσε το χέρι του στον Μουρίνιο

Η ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Μπέτις δεν είναι το μοναδικό θέμα που απασχολεί τους φίλους των “μερένγκες”
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Τον γύρο των social media κάνει ένα video, με τον Βινίσιους Τζούνιορ να αγνοεί τον Ζοσέ Μουρίνιο, αμέσως μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπέτις (1-0) στο “Λα Καρτούχα”.

Με το τελευταίο σφύριγμα, ο Ζοσέ μουρίνιο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να χαιρετίσει τους παίκτες των δυο ομάδων. Ωστόσο, μια στιγμή μικρής έντασης δεν πέρασε απαρατήρητη. Όταν ο Πορτογάλος προπονητής έφτασε στον Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ φάνηκε να απομακρύνεται βιαστικά, σε μια προσπάθεια να αποφύγειτον “Special One”.

Όταν όμως ο Μουρίνιο πλησίασε κι άλλο, ο Βινίσιους συνέχισε να περπατά χωρίς να σταματήσει, απομακρύνοντας γρήγορα το χέρι του από τη χειραψία που πήγε να του κάνει.

Όπως σημειώνει και η Sport, δεν έχει αποσαφηνιστεί το τι ακριβώς συνέβη και ειπώθηκε μεταξύ των δυο ανδρών, ενώ το ισπανικό μέσο υπενθυμίζει πως ο Πορτογάλος τεχνικός είναι από τους πρώτους που υπερασπίζονται τον Βίνι.

Να αναφέρουμε, πάντως, μεταξύ των Μουρίνιο και Βινίσιους πρόλαβε να μπει ο Ρούντιγκερ, βάζοντας έτσι “στοπ” στην όποια ένταση πήγε να δημιουργηθεί.

Αναπόφευκτα, στο μυαλό των φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε ένα άλλο επεισόδιο στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Βινίσιους την περασμένη σεζόν, με τον Τσάμπι Αλόνσο, στο Clásico του Οκτωβρίου 2025 (φυσικά, δεν ήταν της ίδιας έντασης).

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