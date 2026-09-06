Άρχισαν τα «όργανα» στη Ρεάλ Μαδρίτης – Ο Βινίσιους δεν έδωσε το χέρι του στον Μουρίνιο

Τον γύρο των social media κάνει ένα video, με τον Βινίσιους Τζούνιορ να αγνοεί τον Ζοσέ Μουρίνιο, αμέσως μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπέτις (1-0) στο “Λα Καρτούχα”.

Με το τελευταίο σφύριγμα, ο Ζοσέ μουρίνιο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να χαιρετίσει τους παίκτες των δυο ομάδων. Ωστόσο, μια στιγμή μικρής έντασης δεν πέρασε απαρατήρητη. Όταν ο Πορτογάλος προπονητής έφτασε στον Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ φάνηκε να απομακρύνεται βιαστικά, σε μια προσπάθεια να αποφύγειτον “Special One”.

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Όταν όμως ο Μουρίνιο πλησίασε κι άλλο, ο Βινίσιους συνέχισε να περπατά χωρίς να σταματήσει, απομακρύνοντας γρήγορα το χέρι του από τη χειραψία που πήγε να του κάνει.

Όπως σημειώνει και η Sport, δεν έχει αποσαφηνιστεί το τι ακριβώς συνέβη και ειπώθηκε μεταξύ των δυο ανδρών, ενώ το ισπανικό μέσο υπενθυμίζει πως ο Πορτογάλος τεχνικός είναι από τους πρώτους που υπερασπίζονται τον Βίνι.

TROUBLE?



Vinicius Jr. and José Mourinho’s handshake after the game was NOT exactly filled with joy… pic.twitter.com/Bnmzp7ZQCP — Polymarket FC (@PolymarketFC) September 5, 2026

Να αναφέρουμε, πάντως, μεταξύ των Μουρίνιο και Βινίσιους πρόλαβε να μπει ο Ρούντιγκερ, βάζοντας έτσι “στοπ” στην όποια ένταση πήγε να δημιουργηθεί.

Αναπόφευκτα, στο μυαλό των φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε ένα άλλο επεισόδιο στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Βινίσιους την περασμένη σεζόν, με τον Τσάμπι Αλόνσο, στο Clásico του Οκτωβρίου 2025 (φυσικά, δεν ήταν της ίδιας έντασης).