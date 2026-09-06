Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κρατά στα χέρια του μία παράδοση 150 ετών στο τένις, στη «μάχη» με τον Μπεν Σέλτον στο US Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τα χαράματα της Δευτέρας (07.09.2026, 02:00) τον Μπεν Σέλτον, θέλοντας να περάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του στους “8” του US Open. Ο Έλληνας τενίστας είναι όμως και ο μοναδικός παίκτης που μπορεί να διατηρήσει ζωντανή μία από τις παλαιότερες παραδόσεις στην ιστορία του τένις.

Από το πρώτο Grand Slam της ιστορίας, το Wimbledon του 1877, υπάρχει κάθε χρόνο τουλάχιστον ένας άνδρας με μονόχειρο backhand που καταφέρνει να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά ενός Grand Slam. Μία απίστευτη παράδοση που, το 2026, βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να καλείται να την διατηρήσει ζωντανή.

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Ο Ντενίς Σαποβάλοφ αποκλείστηκε από το US Open, αφήνοντας τον Στέφανο Τσιτσιπά ως τον μοναδικό παίκτη που μπορεί να κρατήσει ζωντανό αυτό το ιστορικό σερί.

Αν ο Έλληνας τενίστας προκριθεί στα ημιτελικά, η παράδοση του μονόχειρου backhand θα συνεχιστεί για ακόμη μία χρονιά. Αν όμως δεν τα καταφέρει, μία παράδοση που διατηρείται αδιάκοπα από το 1877 θα φτάσει οριστικά στο τέλος της.

Τη φετινή σεζόν, δεν είχαμε ούτε στο Austrslian Open, ούτε στο Roland Garros, ούτε στο Wimbledon, τενίστα που παίζει με backhand ενός χεριού, στα ημιτελικά! Αυτό σημαίνει ότι στο τελευταίο Grand Slam της χρονιάς, στο US Open, θα σπάσει η παράδοση 150 ετών ή ο Τσιτσιπάς θα κερδίσει τον Μπεν Σέλτον στους “16” και τον Κάρλος Αλκαράθ ή τον Τόμι Πολ στα προημιτελικά, για να την κρατήσει ζωντανή!

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“Έχω να σώσω ένα σερί 150 ετών” πόσταρε πριν από λίγες ώρες στο “X” ο στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος μοιάζει να… ξαναζεί ημέρες 2019

I’ve got a 150-year streak to save. — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) September 5, 2026

Ένας παίκτης, ένα backhand, μία τελευταία ευκαιρία για να σωθεί το ιστορικό σερί.