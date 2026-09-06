Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Η ώρα του αγώνα και σε ποιο κανάλι μπορείτε να δείτε το ντέρμπι της Super League

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Super League. Το “τριφύλλι” αρχίζει να βρίσκει τα “πατήματά” του, αλλά ο “δικέφαλος” γνωρίζει πως με “διπλό”, θα προσπεράσει ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη βαθμολογία.

Το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ θα κάνει “σέντρα” στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΣΚΑΪ. Φυσικά, θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.

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Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα / NOVASPORTS 2HD

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά / COSMOTE SPORT 8HD

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20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός / NOVASPORTS PRIME

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής / NOVASPORTS PRIME