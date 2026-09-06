Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Η ώρα του αγώνα και σε ποιο κανάλι μπορείτε να δείτε το ντέρμπι της Super League

Τέσσερις αναμετρήσεις έχει το πρόγραμμα της ημέρας για την 3η αγωνιστική της Super League
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Super League. Το “τριφύλλι” αρχίζει να βρίσκει τα “πατήματά” του, αλλά ο “δικέφαλος” γνωρίζει πως με “διπλό”, θα προσπεράσει ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη βαθμολογία.

Το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ θα κάνει “σέντρα” στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΣΚΑΪ. Φυσικά, θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα / NOVASPORTS 2HD

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά / COSMOTE SPORT 8HD

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός / NOVASPORTS PRIME

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής / NOVASPORTS PRIME

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
336
163
130
129
67
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo