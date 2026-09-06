Μητσοτάκης: Δεν θα αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ με τη Νέα Τούμπα – Να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σχέδιο μετεγκατάστασης του Άρη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου (06.09.2026) συνέντευξη Τύπου, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στα γηπεδικά ζητήματα των “μεγάλων” ομάδων της Θεσσαλονικίκης.

Σε ερώτηση για τις αθλητικές υποδομές των ομάδων της Θεσσαλονίκης και την στήριξη που –όπως ο ίδιος δήλωσε– θα δώσει η Κυβέρνηση στην κατασκευή νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε στην ουσία όσα ανέφερε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δείχνοντας την πρόθεσή του να λυθούν προβλήματα ετών και να δημιουργηθούν – αναβαθμιστούν οι έδρες των ομάδων.

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«Αυτό που είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, δεν είναι καινούργιο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο. Να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ. Θα είναι ένα αντίστοιχο χρηματοδοτικό μοντέλο, όπως και με τις άλλες ομάδες στην Αθήνα, αλλά θα είναι ένα μεικτό μοντέλο. Πιστεύω ότι μέσα στους επόμενους μήνες μπορούμε να το οριστικοποιήσουμε.

Θέλω να θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον Άρη, την παρέμβαση που κάνουμε στο “Αλεξάνδρειο”, με τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια. Το προπονητήριο το οποίο εξήγγειλα και που θα γίνει στην περιοχή πέριξ της ΔΕΘ, στο μικρό πάρκο.

Για τον Ηρακλή έχω να πω ότι θα κάνουμε πλήρη ανακατασκευή του “Καυτανζογλείου”. 11,5 εκατομμύρια. Ένα γήπεδο που δεν είχε συντηρηθεί για πολλές δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως.

Μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή, να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο και για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, αλλά δεν έχουν ωριμάσει ακόμα. Ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε -όπως κάναμε και με τον Παναθηναϊκό- το υφιστάμενο γήπεδο και να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Θα ήθελα πολύ να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε ως σχέδιο”.