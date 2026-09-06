Το οριζόντιο δοκάρι έπεσε στο κεφάλι τερματοφύλακα στον Κολομβία, πριν την εκτέλεση πέναλτι

Απίθανο σκηνικό σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Κολομβία και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Αλιάνζα με την Ατλέτικο Νασιονάλ για την πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος.

Με το σκορ στο 0-3 υπέρ της Ατλέτικο Νασιονάλ, οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, με τον τερματοφύλακα Φράνκο Αρμάνι -στην προσπάθειά του να αποσυντονίσει τον εκτελεστή- να κουνάει τα χέρια του και να χτυπάει το οριζόντιο δοκάρι.

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Η δοκός όμως βγήκε από την βάση της και χτύπησε τον Αργεντινό τερματοφύλακα στο κεφάλι, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει.

Οι παίκτες συνέδεσαν το οριζόντιο δοκάρι με την δεξιά κάθετη δοκό και το παιχνίδι συνεχίστηκε με την εκτέλεση του πέναλτι.