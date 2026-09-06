Αθλητικά

Το πρώτο καλάθι του Τσέντι Όσμαν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ

Σημειώθηκε στη φιλική αναμέτρηση του “δικεφάλου” κόντρα στην Ούντινε
Το πρώτο καλάθι του Τσέντι Όσμαν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ
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Με τον Τσέντι Όσμάν να κάνει είναι εκ των κορυφαίων, ο ΠΑΟΚ νίκησε την Ούντινε με 88-71, σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε το βράδυ του Σαββάτου (05.09.2026) επί ιταλικού εδάφους για το 10ο Memorial Pajetta Tournament.

Ο Τσέντι Όσμαν ξεχώρισε για τον ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας 22 πόντους στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.

Μάλιστα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε το πρώτο το καλάθι του Τούρκου φόργουορντ με την ασπρόμαυρη φανέλα. Ήταν ένα τρίποντο, το οποίο ήρθε από ασίστ του Νικ Καλάθη.

Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί την Κυριακή (06.09.2026, 21:30) στον τελικό του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Νάπολι.

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Αθλητικά
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