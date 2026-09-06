Το πρώτο καλάθι του Τσέντι Όσμαν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ

Με τον Τσέντι Όσμάν να κάνει είναι εκ των κορυφαίων, ο ΠΑΟΚ νίκησε την Ούντινε με 88-71, σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε το βράδυ του Σαββάτου (05.09.2026) επί ιταλικού εδάφους για το 10ο Memorial Pajetta Tournament.

Ο Τσέντι Όσμαν ξεχώρισε για τον ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας 22 πόντους στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.

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Μάλιστα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε το πρώτο το καλάθι του Τούρκου φόργουορντ με την ασπρόμαυρη φανέλα. Ήταν ένα τρίποντο, το οποίο ήρθε από ασίστ του Νικ Καλάθη.

Cedi Osman’s first basket in a #PAOK jersey

More to comeHighlights pic.twitter.com/SFudl6R5He — PAOK BC (@PAOKbasketball) September 5, 2026

Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί την Κυριακή (06.09.2026, 21:30) στον τελικό του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Νάπολι.