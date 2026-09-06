Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Το πρώτο φετινό ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, οι πιθανές ενδεκάδες για το «μεγάλο» ματς της Super League

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ (21:30, ΣΚΑΪ, Newsit.gr), στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Super League.

Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει μέχρι στιγμής μόλις ένα παιχνίδι στη Super League, καθώς η αναμέτρηση της πρεμιέρας αναβλήθηκε. Το “τριφύλλι” επικράτησε με 2-0 του Λεβαδειακού εκτός έδρας, στο πρώτο του ματς για το πρωτάθλημα, ενώ μεσοβδόμαδα επικράτησε 1-0 της Νίκης Βόλου για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όμως, το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει σημαντικά και οι “πράσινοι” καλούνται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη διάρκεια και συνοχή στο παιχνίδι τους.

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Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το 2/2 στη Super League, δείχνοντας αρκετά καλό αγωνιστικό πρόσωπο, προσπαθώντας να… συνέλθει μετά τον ευρωπαϊκό του αποκλεισμό και την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Στο Κύπελλο, πάντως, δεν κατάφερε να πανηγυρίσει ακόμη μία νίκη, μένοντας στο 0-0 με τον ΟΦΗ σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Σε περίπτωση νίκης, ο Παναθηναϊκός θα φτάσει τους 6 βαθμούς, όσους έχει και ο ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση “διπλού”, ο “δικέφαλος” θα περάσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αφήνοντας πίσω του ΑΕΚ και Ολυμπιακό (και οι δυο με 7 βαθμούς).

Αγωνιστικά, ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν υπολογίζει στους Τσάπρα, Παντελίδη, Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν, ενώ για πρώτη φορά θα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Ουναΐ, μετά την επιστροφή του. Ο Αλέσιο Λίσι δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Λουσέ, Χατζηδιάκου, Μεϊτέ, Σαρρή και Ντεσπόντοφ. Θυμίζουμε ότι οι δυο προπονητές δίνουν το πρώτο τους ντέρμπι στη Super League.

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Οι πιθανές 11άδες:

Παναθηναϊκός (4-4-2): Πένια – Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος – Ταμπόρδα, Καμαρά, Κάνγκουα, Αντίνιο – Λιβάι, Τετέι.

ΠΑΟΚ (4-2-3-1): Παβλένκα – Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης – Ζαφείρης, Σανταμαρία – Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Άλι – Εντιαγέ.

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ

Βοηθοί: Ρόμπερτ Κέμπτερ, Νικολάι Κίμεγερ

4ος: Φώτιος Πολυχρόνης

VAR: Πασκάλ Μίλερ

AVAR: Μάρκους Έρχαρντ Σιν