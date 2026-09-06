Αγιούμπ Ελ Κααμπί: Τα δάκρυα παικτών στα αποδυτήρια, οι οδηγίες του Μεντιλίμπαρ στον διάδρομο και το χειρουργείο 2,5 ωρών

Εδώ και λίγες ώρες, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί προχώρησε την χειρουργική επέμβαση που έπρεπε να κάνει, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην κνήμη, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του Βόλος – Ολυμπιακός (1-1).

Ο 33χρονος φορ των Πειραιωτών, διακομίσθηκε στην Κλινική Π. Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών και χειρουργήθηκε από τον επικεφαλής του ιατρικού τμήματος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστο Θέο. Πλέον, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, έχει μπει σε περίοδο αποκατάστασης, με την αποθεραπεία του να χρειάζεται αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί.

Το πρωτόκολλο σε τέτοιους τραυματισμούς κάνει λόγο για απουσία έως και επτά μήνες, με τον Μαροκινό επιθετικό να έχει πλέον μια δύσκολη περίοδο, που θα τον οδηγήσει στην επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο τραυματισμός του στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, του αγώνα στο Πανθεσσαλικό -με τον Ελ Κααμπί να ουρλιάζει από τον πόνο- σόκαρε συμπαίκτες και αντιπάλους, κάτι που φάνηκε και στα τηλεοπτικά πλάνα. Στα αποδυτήρια, όμως, το κλίμα ήταν… βαρύ και ασήκωτο.

Όσα ακολούθησαν, ήταν άκρως συγκινητικά. Με το σφύριγμα του διαιτητή Τζήλου για ημίχρονο, οι παίκτες του Ολυμπιακού έφυαν για τα αποδυτήρια και βρήκαν εκεί τον Αγιούπ Ελ Κααμπί (σ.σ. δεν είχε φύγει ακόμα για το νοσοκομείο του Βόλου).

Ο Ελ Κααμπί βρισκόταν ήδη στο φορείο, με τον Χρήστο Θέο να βρίσκεται από πάνω του παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες, σταθεροποιώντας το πόδι του, για να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του παίκτη στο νοσοκομείο.

Αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ, ενώ άλλοι δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Κάποιοι άλλοι, έσπευσαν να του συμπαρασταθούν, αδυνατώντας να αντέξουν το βαρύ κλίμα και τον πόνο του φίλου τους. Αν και ήταν συντετριμμένος, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πλησίασε τον ποδοσφαιριστή, τον αγκάλιασε και προσπάθησε να του δώσει δύναμη, .

Προκειμένου να προστατεύσει την ψυχολογία της υπόλοιπης ομάδας, ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε τους παίκτες στον διάδρομο και τους ρώτησε αν κάποιος αδυνατεί ψυχολογικά να συνεχίσει. Αφού κανείς δεν ζήτησε αλλαγή, έδωσε εκεί τις οδηγίες για το δεύτερο μέρος, μακριά από τον τραυματισμένο Ελ Κααμπί, για να μην τους επιβαρύνει περαιτέρω.

Η εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξε ότι όλοι οι παίκτες -λίγο ή πολύ- επηρεάστηκαν.

Με το ματς να βρίσκεται στο δεύτερό του ημίχρονο, ο Ελ Κααμπί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου. Οι ακτινογραφίες επιβεβαίωσαν το κάταγμα κνήμης. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός κινητοποιήθηκε ταχύτατα, ναύλωσε ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο και ο παίκτης -μαζί με τον επικεφαλής του ιατρικού τιμ, Χρήστο Θέο- αναχώρησε για το Ιατρικό Κέντρο Φαλήρου στην Αθήνα.

Νωρίς το πρωί, γύρω στις 07:00, ο κ. Θέος και η ιατρική του ομάδα προχώρησαν στη χειρουργική επέμβαση. Η διαδικασία κράτησε σχεδόν 2,5 ώρες, καθώς έπρεπε να αποκατασταθεί πλήρως τόσο η οστική βλάβη όσο και η ζημιά που υπέστησαν οι μαλακοί ιστοί (μύες), στοιχείο κομβικό για την επούλωση και το μέλλον του αθλητή.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ομάδας, η επέμβαση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Πλέον, ο Μαροκινός στράικερ εισέρχεται στο στάδιο της μακράς αποκατάστασης.