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Αθλητικά

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Συλλήψεις έξι Βούλγαρων οπαδών στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, κατασχέθηκαν μαχαίρια

Η αστυνομία προχώρησε στους ελέγχους των οχημάτων τους, βρήκε τα μαχαίρια και τους συνέλαβε
ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Συλλήψεις έξι Βούλγαρων οπαδών στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, κατασχέθηκαν μαχαίρια
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Κινητοποίηση υπάρχει το τελευταίο 24ωρο στην ΕΛ.ΑΣ. ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφια, για τα πλέι οφ του Champions League, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν από νωρίς προελέγχους σε οχήματα που κινούνται προς την Αττική.

Στο πλαίσιο των μέτρων τάξης και ασφάλειας, γύρω από το ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας, αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής προχώρησαν σε ελέγχους, στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε, από τους ελέγχους στα διόδια των Αφιδνών, εντοπίστηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις Βούλγαροι και που στο όχημά τους-κατά τον έλεγχο που υπήρξε- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- μαχαίρια τύπου σουγιά.

elegxos maxairi aek lefsi

Στα διόδια της Ελευσίνας, εντοπίστηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δυο Βούλγαροι υπήκοοι και κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.

elegxos maxairi aek lefsi

Οι έξι αυτοί οπαδοί οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σχηματίζεται δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και την αθλητική νομοθεσία.

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