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ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Στα χρώματα του Champions League η Allwyn Arena, έτοιμη για τη μεγάλη ρεβάνς των δυο ομάδων

Τα... γιορτινά του φόρεσε το γήπεδο της ΑΕΚ όπως φαίνεται και στο video των κιτρινόμαυρων
ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Στα χρώματα του Champions League η Allwyn Arena, έτοιμη για τη μεγάλη ρεβάνς των δυο ομάδων
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Η ΑΕΚ φιλοξενεί απόψε την Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena, στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας και θέλει να πανηγυρίσει την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Η παίκτες της ΑΕΚ είναι έτοιμοι για τη μεγάλη “μάχη”, όπως και η έδρα των “κιτρινόμαυρων”. Η “Allwyn Arena” έβαλε… τα καλά της, για τον αγώνα των πλέι οφ του Champions League.

Περιμετρικά στο πάνω διάζωμα έχουν τοποθετηθεί τα χρώματα του Champions League, ενώ -φυσικά- ξεχωρίζει και το όνομα και το σήμα της “λαμπερής” διοργάνωσης.

“Όλα είναι έτοιμα” έγραψε στην ανάρτησή της η Ένωση, “ντύνοντας” το video που πόσταρε με τον ύμνο του Champions League.

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