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Αθλητικά

Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε άνετα στα προημιτελικά παγκοσμίου κυπέλλου κωπηλασίας

Τα προημιτελικά του σκιφ ανδρών θα διεξαχθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου
Ο Στέφανος Ντούσκος
EUROKINISSI
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Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στα προημιτελικά του σκιφ στο Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών/γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Στέφανος Ντούσκος, τερμάτισε πρώτος στην 5η προκριματική σειρά με χρόνο 7:28.84.

Την πρόκριση στους «24» εξασφάλιζαν οι δύο πρώτοι από κάθε προκριματική σειρά. Δεύτερος από την προκριματική σειρά του Ντούσκου ήταν ο Ούγγρος Βεντεγκούζ Παλ Πετερβάρι Μόλναρ με 07:30.78.

Τα προημιτελικά του σκιφ ανδρών θα διεξαχθούν την Παρασκευή (28/8).

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