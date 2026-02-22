Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΑΕΚ – Λεβαδειακός live για την 22η αγωνιστική της Super League

Ντέρμπι πρώτης 4άδας στη Super League σε... άδεια Allwyn Arena
Οι παίκτες της ΑΕΚ
Super League
22η αγωνιστική
1 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν κόντρα στο Λεβαδειακό (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό σε έναν αγώνα κεκλεισμένων των θυρών για την 22η αγωνιστική της Super League, στην Allwyn Arena, αναζητώντας τη νίκη που θα την επαναφέρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Πάνω από τον Παναθηναϊκό θέλει να παραμείνει από την πλευρά της, η ομάδα της Βοιωτίας.

20:08 | 22.02.2026
11'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Φοβερό φαλτσαριστό σουτ του Γιόβιτς έξω από την περιοχή, με τον Λοντίγκιν να εκτινάσσεται για να αποκρούσει

20:05 | 22.02.2026
5'

Ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ στην πρώτη φάση του αγώνα

20:01 | 22.02.2026
Γκολ για την ΑΕΚ!
19:58 | 22.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:54 | 22.02.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς στην Allwyn Arena

19:54 | 22.02.2026

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν δημιουργήσει κερκίδα έξω από το γήπεδο

19:54 | 22.02.2026
Οπαδοί της ΑΕΚ
ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Υποδοχή με καπνογόνα από τους οπαδούς της Ένωσης και κερκίδα έξω από το γήπεδο
Κερκίδα έξω από το γήπεδο θα κάνουν οι οπαδοί της τιμωρημένης ΑΕΚ
19:54 | 22.02.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Βεργέτης με τον Ευαγγέλου στο VAR

19:53 | 22.02.2026
Στον πάγκο για τις 2 ομάδες:

 

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Ζίνι. 

Λεβαδειακός: Ανακέρ, Σουρδής, Τσιβελεκίδης, Φίλων, Γκούμας, Οζέγκοβιτς, Μανθάτης, Νίκας, Λαμαράνα

19:50 | 22.02.2026
Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού

Λοντίγκιν, Τσάπρας, Κορνέζος, Μάνγκνουσον, Βήχος, Χάνα, Κωστή, Τσόκαϊ, Μπάλτζι, Βέρμπιτς, Πεντρόσο

19:48 | 22.02.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Γκεορκίεβ, Μαρίν, Μάνταλος, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς, Βάργκα

19:48 | 22.02.2026

Η πρωτοπόρος ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον 4ο Λεβαδειακό σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, εξαιτίας τιμωρίας μίας αγωνιστικής στην Ένωση

19:47 | 22.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Λεβαδειακός - ΑΕΚ στην 22η αγωνιστική της Super League

19:46 | 22.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
117
100
72
54
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo