Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό σε έναν αγώνα κεκλεισμένων των θυρών για την 22η αγωνιστική της Super League, στην Allwyn Arena, αναζητώντας τη νίκη που θα την επαναφέρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Πάνω από τον Παναθηναϊκό θέλει να παραμείνει από την πλευρά της, η ομάδα της Βοιωτίας.
ΑΕΚ – Λεβαδειακός live για την 22η αγωνιστική της Super League
Φοβερό φαλτσαριστό σουτ του Γιόβιτς έξω από την περιοχή, με τον Λοντίγκιν να εκτινάσσεται για να αποκρούσει
Ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ στην πρώτη φάση του αγώνα
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς στην Allwyn Arena
Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν δημιουργήσει κερκίδα έξω από το γήπεδο
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Βεργέτης με τον Ευαγγέλου στο VAR
ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Ζίνι.
Λεβαδειακός: Ανακέρ, Σουρδής, Τσιβελεκίδης, Φίλων, Γκούμας, Οζέγκοβιτς, Μανθάτης, Νίκας, Λαμαράνα
Λοντίγκιν, Τσάπρας, Κορνέζος, Μάνγκνουσον, Βήχος, Χάνα, Κωστή, Τσόκαϊ, Μπάλτζι, Βέρμπιτς, Πεντρόσο
Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Γκεορκίεβ, Μαρίν, Μάνταλος, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς, Βάργκα
Η πρωτοπόρος ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον 4ο Λεβαδειακό σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, εξαιτίας τιμωρίας μίας αγωνιστικής στην Ένωση
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Λεβαδειακός - ΑΕΚ στην 22η αγωνιστική της Super League
