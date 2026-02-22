ΑΕΚ – Λεβαδειακός live για την 22η αγωνιστική της Super League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό σε έναν αγώνα κεκλεισμένων των θυρών για την 22η αγωνιστική της Super League, στην Allwyn Arena, αναζητώντας τη νίκη που θα την επαναφέρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Πάνω από τον Παναθηναϊκό θέλει να παραμείνει από την πλευρά της, η ομάδα της Βοιωτίας.