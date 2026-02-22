ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Υποδοχή με καπνογόνα από τους οπαδούς της Ένωσης και κερκίδα έξω από το γήπεδο

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (22/02/26, 20:00, Live από το Newsit.gr) τον Λεβαδειακό για την 22η αγωνιστική της Super League, σε έναν αγώνα κεκλεισμένων των θυρών στην Allwyn Arena, με τον κόσμο να δίνει όμως βροντερό “παρών”.

Με την ΑΕΚ να είναι τιμωρημένη και να αγωνίζεται χωρίς οπαδούς κόντρα στον Λεβαδειακό, οι φίλοι της Ένωσης βρήκαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα κερκίδας έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε μέσα σε αποθέωση και με καπνογόνα την αποστολή της ομάδας του Μάρκο Λουτσέσκου στην Allwyn Arena, για το παιχνίδι της 22ης αγωνιστική της Super League και ετοιμάζουν κερκίδα στην πλατεία του αετού.

Θερμή υποδοχή της αποστολής της ΑΕΚ από τους φίλους της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια για το ματς με τον Λεβαδειακό



@dimitrisvergos #aekfc pic.twitter.com/yF8p9TN7VF — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 22, 2026

Η ΑΕΚ έχει τοποθετήσει μάλιστα γιγαντοοθόνη έξω από το γήπεδο, για να παρακολουθήσει ο κόσμος το ματς με τον Λεβαδειακό.