ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Νίκη κορυφής θέλει η Ένωση κόντρα στους επικίνδυνους Βοιωτούς

Η ΑΕΚ υποδέχεται στην άδεια Allwyn Arena τον Λεβαδειακό για την 22η αγωνιστική της Super League (22/02/26, 20:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και με νίκη θα επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μπορεί το γήπεδο της ΑΕΚ να είναι άδειο, όμως στον περιβάλλοντα χώρο θα έχει γιγαντοοθόνες ούτως ώστε οι φίλοι των κιτρινόμαυρων να βρεθούν στη Φιλαδέλφεια για να βοηθήσουν την ομάδα τους να κερδίσει τον σκληροτράχηλο Λεβαδειακό.

Η ΑΕΚ έχει ένα αήττητο σερί 13 αγώνων (10 νίκες, 3 ισοπαλίες) και ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει η ομάδα του να χτίσει πάνω σε αυτό και να ξεπεράσει το εμπόδιο του Λεβαδειακού, που την προηγούμενη εβδομάδα έκοψε βαθμούς από τον Ολυμπιακό (0-0).

Κοϊτά και Ρότα θα απουσιάζουν για την Ένωση λόγω καρτών και ο Γκεοργκίεφ αναμένεται να αντικαταστήσει τον Έλληνα δεξιό μπακ. Ερωτηματικό αποτελεί ποιος θα αντικαταστήσει τον Αφρικανό εξτρέμ.

Ο Λεβαδειακός θα έχει πίσω στη δράση τον Μπάλτσι, που εξέτισε την ποινή του κόντρα στους ερυθρόλευκους.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου η ΑΕΚ είχε κερδίσει 1-0 στη Λιβαδειά και θα ψάξει να κάνει το ίδιο και εντός έδρας, με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να είναι σίγουρο ότι θα παλέψει το παιχνίδι μέχρι το φινάλε.

Η ΑΕΚ είναι στην δεύτερη θέση με 49 βαθμούς και με νίκη θα προσπεράσει τον Ολυμπιακό, που έχει 50 και παιχνίδι περισσότερο. Οι Βοιωτοί είναι στην τέταρτη θέση με 39 βαθμούς και έχουν απόσταση 6 βαθμών από τον πέμπτο Παναθηναϊκό, που έχει ένα ματς λιγότερο.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Βεργέτης με τον Ευαγγέλου να είναι στο VAR.