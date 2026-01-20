ΑΕΚ: Με 2.000 φιλάθλους η Ένωση στην Τρίπολη για το παιχνίδι με τον Αστέρα

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης για την 18η αγωνιστική της Super League (24/01/26, 19:30) και 2.000 οπαδοί των κιτρινόμαυρων θα βρεθούν στο «Θ. Κολοκοτρώνης».

Με ισχυρή παρουσία φιλάθλων θα δώσει ένα σημκαντικό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης η ΑΕΚ με στόχο τη νίκη που θα την διατηρήσει ψηλά στη βαθμολογία της Super League.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, πιθανότατα και μέσα στην ημέρα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη (21/1).