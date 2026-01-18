ΑΕΚ: Με δίδυμο Γιόβιτς – Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης κόντρα στον Παναθηναϊκό

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Opap Arena.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena με στόχο την πρώτη της νίκη μέσα στο 2026, με το Μάρκο Νίκολιτς να παρατάσσει την ομάδα με επιθετικούς προσανατολισμούς.

Ο Σέρβος τεχνικός κατεβάζει την Ένωση με δίδυμο Βάργκα – Γιόβιτς στην κορυφή, ενώ προχώρησε και σε μια έκπληξη με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.