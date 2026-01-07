ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς κόντρα στον Άρη

Με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στη σύνθεσή της θα παραταχθεί η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη στη Θεσσαλονίκη για την 16η αγωνιστική της Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να επιστρέφει σε φουλ ρυθμούς ξεπερνώντας στο 100% το πρόβλημα που αντιμετώπισε και να τίθεται στη διάθεση του για τη δύσκολη εκτός έδρας αποστολή της ΑΕΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης υπολογίζει και στον Μπάρναμπας Βάργκα, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσει την αποστολή και το έτερο απόκτημα του Γενάρη, τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Κανονικά προπονείται ακόμα ο Λούκα Γιόβιτς, ενώ Ζίνι και Φραντζί Πιερό μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους στη δράση.