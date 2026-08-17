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Αθλητικά

ΑΕΚ: Με πέντε απουσίες η Λέφσκι Σόφιας κόντρα στην Ένωση

Η Λέφσκι υποδέχεται στη Σόφια την ΑΕΚ για το πρώτο ματς των πλέι οφ του Champions League
Ο προπονητής της Λέφσκι Σόφιας
Ο προπονητής της Λέφσκι Σόφιας, Χούλιο Βελάζκεζ/ EPA
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Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Λέφσκι Σόφιας (16/08/26, 22:00) για τον πρώτο αγώνα των πλέι οφ του Champions League με τους Βούλγαρους να έχουν αρκετές απουσίες.

Η Λέφσκι Σόφιας θα παραταχθεί ενάντια στην ΑΕΚ χωρίς τους Ακράμ Μπουράς, Μουσταφά Σανγκαρέ, Στίπε Βούλικιτς, Ράντοσλαβ Κιρίλοφ και Όλιβερ Καμντέμ, κάτι που δυσκολεύει το έργο της για την είσοδο στη League Phase του Champions League.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μάρκο Γκρούγιτς, έχει κάνει μόλις μία προπόνηση με τη βουλγαρική ομάδα και μέχρι στιγμής δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, κάτι που μπορεί να συμβεί στις επόμενες ώρες.

Οι πέντε απουσίες των Βούλγαρων θα δυσκολέψουν τα πλάνα του προπονητή τους, καθώς πρόκειται για παίκτες από όλες τις γραμμές, γεγονός που ίσως να κάνει πιο εύκολο το εκτός έδρας παιχνίδι της Ένωσης.

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