Γιοβάνοβιτς μετά το Ελλάδα – Ολλανδία: «Είναι μία καινούρια γενιά παικτών που μεγαλώνει στα δύσκολα»

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας έμεινε στην ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική της League Α του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβις στάθηκε στο γεγονός ότι παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου της.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας με την Ολλανδία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι τα δύσκολα αποτελέσματα βελτιώνουν την ομάδα και ευχήθηκε να δώσει χαρά η ομάδα του, στους Έλληνες φιλάθλους.

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Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς

«Ένας βαθμός είναι πολύ χρήσιμος για την κατεύθυνση που θέλουμε. Το βασικό πράγμα είναι να μείνουμε και να παραμείνουμε ταπεινοί. Να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτά τα παιδιά. Είναι μία καινούρια γενιά παικτών. Μεγαλώνουν στα δύσκολα.

Είμαι σίγουρος ότι την Κυριακή που το γήπεδο θα είναι γεμάτο θα μας βοηθήσει αυτό για το παιχνίδι με τη Γερμανία. Οι Έλληνες αγαπάνε το ποδόσφαιρο αλλά πιο πολύ αγαπάνε το αποτέλεσμα και είναι λογικό. Εύχομαι στο τέλος της διαδικασίας να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους».