Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού

Η πρώτη ημέρα της 3ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε, με τους γηπεδούχους να έχουν την τιμητική τους, αφού έκαναν το 4/4.

Χάποελ Τελ Αβίβ, Βίρτους Μπολόνια, Ερυθρός Αστέρας και Παρί υπερασπίστηκαν τις έδρες τους, με τη μεγαλύτερη νίκη να την πετυχαίνει η ιταλική ομάδα κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό.

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Αυτή ήταν και η πρώτη ήττα των Πειραιωτών στη φετινή Euroleague που αναμένεται να τους ρίξει από την πρώτη θέση της κατάταξης.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Τρίτη 1 Οκτώβριου

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 96-94

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Ερυθρός Αστέρας – Ανατολού Εφές 77-72

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 102-98

Παρί – Ζαλγκίρις 82-78

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου

20.00 Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα

20.45 Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι

21.00 Βιλερμπάν – Βαλένθια

21.00 Μπάγερν – Παρτιζάν

21:15 Παναθηναϊκός – Μακαμπι Τελ Αβίβ

21.30 Μπασκόνια – Μιλάνο

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1

Ολυμπιακός 2-1

Παναθηναϊκός 2-0

Φενέρ 2-0

Παρτίζαν 2-0

Βαλένθια 2-0

Ντουμπάι 2-0

Ζάλγκιρις 1-2

Αναντολού Εφές 1-2

Ερυθρός Αστέρας 1-2

Βίρτους Μπολόνια 1-2

Παρί 1-2

Μπεσίκτας 1-1

Μπαρτσελόνα 1-1

Βιλερμπάν 1-1

Αρμάνι Μιλάνο1-1

Mπάγερν 1-1

Μπασκόνια 0-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-2

Ρεάλ Μαδρίτης 0-3