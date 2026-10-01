Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού

Η πρώτη ημέρα της 3ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε, με τους γηπεδούχους να έχουν την τιμητική τους, αφού έκαναν το 4/4.
Χάποελ Τελ Αβίβ, Βίρτους Μπολόνια, Ερυθρός Αστέρας και Παρί υπερασπίστηκαν τις έδρες τους, με τη μεγαλύτερη νίκη να την πετυχαίνει η ιταλική ομάδα κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό.
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Αυτή ήταν και η πρώτη ήττα των Πειραιωτών στη φετινή Euroleague που αναμένεται να τους ρίξει από την πρώτη θέση της κατάταξης.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Τρίτη 1 Οκτώβριου
Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 96-94
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Ερυθρός Αστέρας – Ανατολού Εφές 77-72
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 102-98
Παρί – Ζαλγκίρις 82-78
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου
20.00 Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα
20.45 Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι
21.00 Βιλερμπάν – Βαλένθια
21.00 Μπάγερν – Παρτιζάν
21:15 Παναθηναϊκός – Μακαμπι Τελ Αβίβ
21.30 Μπασκόνια – Μιλάνο
Η βαθμολογία
Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
Ολυμπιακός 2-1
Παναθηναϊκός 2-0
Φενέρ 2-0
Παρτίζαν 2-0
Βαλένθια 2-0
Ντουμπάι 2-0
Ζάλγκιρις 1-2
Αναντολού Εφές 1-2
Ερυθρός Αστέρας 1-2
Βίρτους Μπολόνια 1-2
Παρί 1-2
Μπεσίκτας 1-1
Μπαρτσελόνα 1-1
Βιλερμπάν 1-1
Αρμάνι Μιλάνο1-1
Mπάγερν 1-1
Μπασκόνια 0-2
Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-2
Ρεάλ Μαδρίτης 0-3