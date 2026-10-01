Αθλητικά

Ο Χρήστος Τζόλης αποχωρεί από την αποστολή της εθνικής Ελλάδας και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αγγλία

Ο διεθνής εξτρέμ της Άρσεναλ υπέστη θλάση στο παιχνίδι με την Ολλανδία
EUROKINISSI
EUROKINISSI
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Η Εθνική Ελλάδας πήρε ένα σπουδαίο βαθμό (2-2) κόντρα στην ισχυρή Ολλανδία στην Τούμπα και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες της για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, ωστόσο έχασε με τραυματισμό τον Χρήστο Τζόλη.

Ο Χρήστος Τζόλης έπεσε στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο τέταρτο του αγώνα της εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία, παγώνοντας την Τούμπα και έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Γιώργο Μασούρα.

Ο άσος της Άρσεναλ δεν θα είναι διαθέσιμος για την τελευταία αναμέτρηση της γαλανόλευκης απέναντι στη Γερμανία (4/10, 21:45), καθώς αποχωρεί από την αποστολή της Ελλάδας και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αγγλία και στην ομάδα του, έχοντας υποστεί θλάση.

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Αθλητικά
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