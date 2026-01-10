ΑΕΚ: Με Βάργκα και Γκεοργκίεφ στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον Άρη

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Άρη στην 16η αγωνιστική της Super League (11/01/26, 19:30, Newsit.gr, Novasports Prime) και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα ταξίδεψαν τα νέα αποκτήματα Βάργκα και Γκεοργκίεφ

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα και ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ ακολούθησαν την αποστολή της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη, με τον Ούγγρο επιθετικό να αναμένεται να πάρει και χρόνο συμμετοχής, ερχόμενος από τον πάγκο. Στην αποστολή της Ένωσης θα είναι και ο Γκατσίνοβιτς με τον Μουκουντί.

Ο Μάρκο Νίκολιτς όπως συνηθίζει δεν ανακοίνωσε αποστολή. Το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει με τον Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιο στην άμυνα.

Στο κέντρο οι Πινέδα και Μαρίν θα είναι στις θέσεις 6-8 και ο Μάνταλος μπροστά τους. Στα άκρα αναμένεται να αγωνιστούν οι Κοϊτά και Ζοάο Μάριο, ενώ ο Γιόβιτς θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.