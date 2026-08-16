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Αθλητικά

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ θα διευθύνει το ματς των πλέι οφ του Champions League

Elite διαιτητή όρισε η UEFA για την πρώτη κρίσιμη μάχη της Ένωσης στα προκριματικά του Champions League
Ο Νίμπεργκ
Ο Νίμπεργκ σε ματς του Champions League/ Photo by: Anke Waelischmiller/Sven Simon/picture-alliance/dpa/AP Images
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Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Λέφσκι Σόφιας (18/08/26/ 22:00) στα πλέι οφ του Champions League με το πρώτο ματς να γίνεται στη Βουλγαρία και την UEFA να κάνει γνωστή τη διαιτητική ομάδα της αναμέτρησης.

Ο elite Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας στη Βουλγαρία, η οποία θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πρόκριση στη League Phase του Champions League, με τη ρεβάνς να είναι μία εβδομάδα αργότερα στην Allwyn Arena (26/08/26, 22 00).

Βοηθοί του Γκλεν Νίμπεργκ θα είναι οι συμπατριώτες του Μαχμποντ Μπέιγκι και Αντρέας Σέντερκβιστ και 4ος ο Άνταμ Νάντεμπεκ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ολλανδοί Ντένις Χίγκλερ και Έρβιν Μπλανκ.

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