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Αθλητικά

Άρης: Κοντά στην επιστροφή ο Μανού Γκαρθία

Οι Θεσσαλονικείς είναι μία ανάσα από το να ντύσει ξανά στα κίτρινα τον Ισπανό μέσο
Ο Μάνου Γκαρθία
Ο Μάνου Γκαρθία με τη φανέλα του Άρη/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Άρης βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία στο Κλ. Βικελίδης.

Ο Μανού Γκαρθία είχε αποχωρήσει από τον Άρη το καλοκαίρι του 2022 έναντι 3.200.000 ευρώ και πιθανότατα θα φορέσει και πάλι τη φανέλα της ομάδας, μετά την περσινή του πώληση στις ΗΠΑ.

Ο Ισπανός μέσος δεν αγωνίστηκε στο ματς της Κάνσας Σίτι με τους Κολοράντο Ράπιντς, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στην πρώτη του θητεία στον Άρη ο Γκαρθία έκανε 63 συμμετοχές έχοντας 9 γκολ και 7 ασίστ, προτού πωληθεί στην ομάδα από το Κάνσας το προηγούμενο καλοκαίρι.

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Αθλητικά
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