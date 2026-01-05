Συμβαίνει τώρα:
ΑΕΚ: Μπαίνουν Ζίνι, Γκατσίνοβιτς και Πιερό ενόψει Άρη

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να τεθούν στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς
Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το πρώτο της παιχνίδι το 2026, που θα γίνει στην έδρα του Άρη για την 16η αγωνιστική της Super League (11.01.2026, 19:30, Newsit.gr).

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να έχει περισσότερα “όπλα” για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση της ΑΕΚ. Ο Σέρβος προπονητής περίμενε τους Γκατσίνοβιτς, Ζίνι και Πιερό να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης.

Πιο δυνατά από την αρχή αναμένεται να επανέλθει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ οι Ζίνι και Πιερό θα προπονηθούν λίγο πιο επιφυλακτικά, όμως και αυτοί πρόκειται μέσα στις επόμενες μέρες να πάρουν χρόνο στο κανονικό πρόγραμμα.

Η μοναδική απουσία για τον Νίκολιτς θα είναι αυτή του Περέιρα, ο οποίος θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει -αργότερα, μέσα στον Ιανουάριο- μετά το κάταγμα που είχε υποστεί στο δάχτυλο.

Κανονικά στη διάθεσή του Σέρβου προπονητή είναι ο Αρόλντ Μουκουντί, καθώς ο διεθνής Καμερουνέζος στόπερ έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό που αντιμετώπισε πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος (ήταν σε ετοιμότητα πριν το αγωνιστικό κενό, στο φινάλε του 2025).

