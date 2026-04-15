ΑΕΚ – Μπανταλόνα 72-67: Τεράστια νίκη για την Ένωση και πρόκριση για τέταρτη φορά στην ιστορία της σε Final 4 του BCL

Η ΑΕΚ έμεινε “αδάμαστη” μέσα στην κατάμεστη “SUNEL Arena”. Η Ένωση “λύγισε” τη Μπανταλόνα με 72-67 στα Άνω Λιόσια και “πέταξε” για το Final 4 του GBL, στην πόλη της ομάδας που απέκλεισε!

Αυτή είναι η τέταρτη φορά στη 10ετή ιστορία της διοργάνωσης, που οι “κιτρινόμαυροι” προκρίνονται στην κορυφαία τετράδα του BCL και δεύτερη διαδοχική. Η ΑΕΚ κατέκτησε το τρόπαιο το 2018, ήταν φιναλίστ στο Final Eight του 2020, πέρυσι τερμάτισε τρίτη και μένει να φανεί πόσο ψηλά θα φτάσει στο φετινό.

Μπροστά σε περίπου 9.500 οπαδούς της, η “Βασίλισσα” απέκλεισε τους Ισπανούς με 2-1 στη σειρά και είναι εκείνη που θα βρεθεί στο Final Four της Μπανταλόνα στις 7-9 Μαΐου. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα διασταυρώνεται στα ημιτελικά του GBL με τη Μάλαγα, η οποία απέκλεισε την Άλμπα Βερολίνου στα προημιτελικά και στο περσινό Final Four στα Άνω Λιόσια απέκλεισε την Ένωση στα ημιτελικά.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ (16 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και ο Δημήτρης Κατσίβελης (7 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ) ήταν εκείνοι που «μίλησαν» στο φινάλε για τους νικητές. Όμως, σπουδαία δουλειά είχαν κάνει νωρίτερα και οι Τζέιμς Νάναλι (10π., 4ρ., 4ασ.), Γκρεγκ Μπράουν (11π., 7ρ.) και ΡαϊΚουάν Γκρέι (15π., 8ρ.).

Από την πλευρά των Ισπανών ο Ρούμπιο είχε 17 ποντους με 8 ασίστ, ο Πάρκερ 22 με 7 ριμπάουντ και ο Χαντ είχε 12.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-40, 50-55, 72-67.