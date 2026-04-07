Μπανταλόνα – ΑΕΚ 88-66: Η Ένωση ηττήθηκε στην Ισπανία αλλά η πρόκριση στο Final Four του BCL θα κριθεί στα Άνω Λιόσια

Βαριά ήττα γνώρισε η ΑΕΚ από την Μπανταλόνα στην Ισπανία στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προημιτελικά του Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην ισχυρή Μπανταλόνα στη Βαρκελώνη, ηττήθηκε με 88-66, με τη σειρά να οδηγείται σε τρίτο παιχνίδι στα Άνω Λιόσια, όπου και θα κριθεί η πρόκριση στο Final Four του Basketball Champions League.

Στο 1-1 πλέον η σειρά, με την ΑΕΚ να υποδέχεται την Μπανταλόνα στη SUNEL Arena την ερχόμενη εβδομάδα (15/4, 19:30).

Οι Ισπανοί κυριάρχησαν στο παιχνίδι από το ξεκίνημά του και δεν επέτρεψαν ποτέ στην Ένωση να μπει στη διεκδίκηση του αγώνα, φτάνοντας δια περιπάτου στην τελική επικράτηση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-13, 53-31, 72-55, 88-66.

ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ (Μιρέτ): Ντρελ 12 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κράαγκ 7 (8 ριμπάουντ), Ρούμπιο 13 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Πάρκερ 12 (4 ριμπάουντ), Χάκανσον 3, Άλεν 11 (4 ριμπάουντ), Ρουίζ, Ρούζιτς 9 (3 ριμπάουντ), Χαντ 10, Νιέμπλα, Χάνγκα 11 (4 ριμπάουντ, 6 ασίστ)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 5, Σκορδίλης 2, Μπράουν 10 (5/10 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Κατσίβελης 2, Φλιώνης (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φίζελ 7 (5 ριμπάουντ), Λεκαβίτσιους 8 (1/2 τρίποντα), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 2, Νάναλι 12 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπάρτλεϊ 13 (5 ριμπάουντ), Χαραλαμπόπουλος 5

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπανταλόνα: 27/46 δίποντα, 5/22 τρίποντα, 19/26 βολές, 40 ριμπάουντ (13 επιθετικά – 27 αμυντικά), 19 ασίστ, 10 λάθη, 13 κλεψίματα, 1 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 16/36 δίποντα, 6/19 τρίποντα, 16.25 βολές, 36 ριμπάουντ (10 επιθετικά – 26 αμυντικά), 13 ασίστ, 17 λάθη, 4 κλεψίματα, 3 μπλοκ.