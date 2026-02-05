Αθλητικά

ΑΕΚ: Μπήκαν στην ευρωπαϊκή λίστα οι Βάργκα, Γκεοργκίεφ και Καλοσκάμης

Με τρεις αλλαγές η νέα ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ στην UEFA
Ο Βάργκα
Ο Βάργκα σε αγώνα της ΑΕΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανεωμένη ευρωπαϊκή της λίστα, για τα παιχνίδια στη συνέχεια του Conference League και νέα ονόματα είναι αυτά των Βάργκα, Γκεοργκίεφ και Καλοσκάμης.

Λίγο πριν επιστρέψει στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις για τη φάση των νοκ άουτ του Conference League, η ΑΕΚ προχώρησε σε τρεις αλλαγές στην λίστα της για την UEFA, με τους Βάργκα, Γκεοργκίεφ και Καλοσκάμη να αντικατασταθούν από τους Πιερό, Γκρούγιτς και τον Χρυσόπουλο.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ

Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Άγγελος Αγγελόπουλος, Μάριος Μπαλαμώτης

Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Χρήστος Κοσίδης, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, Σταύρος Πήλιος, Τζέιμς Πενράις

Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ρομπέρτο Περέιρα, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Δημήτρης Καλοσκάμης, Nίκλας Ελίασον, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

Επιθετικοί: Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Μπαρναμπάς Βάργκα, Ζίνι.

Αθλητικά
