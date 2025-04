ΑΕΚ – Ναντέρ: Για το πρώτο βήμα στα προημιτελικά του BCL – Όποια ομάδα προκριθεί, θα φιλοξενήσει το Final 4

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ναντέρ στην “SUNEL Arena” των Άνω Λιοσίων (19:30 COSMOTE SPORT 4 HD), με στόχο να πάρει την πρώτη από τις δυο νίκες που χρειάζεται, για να βρεθεί στο Final Four του Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, κάτι που φάνηκε και στην εντός έδρα ςνίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ, για τα playoffs της Greek Basketball League. Επιπλέον θα έχει ένα ακόμα “όπλο” στη διάθεση της. Ο Ρέιτζον Τάκερ αναμένεται να πάρει τα πρώτα του λεπτά στα “κιτρινόμαυρα” και να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα.

Η SUNEL Arena αναμένεται να είναι κατάμεστα και να σπρώξει την ομάδα στο κρίσιμο αυτό ματς. Η “Ένωση” έχει το πλεονέκτημα έδρας, και ο νικητής της σειράς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μάλαγα – Ρέτζιο Εμίλια στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Να αναφέρουμε ότι η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση, όχι μόνο θα συνεχίσει στην διοργάνωση αλλά θα φιλοξενήσει και το Final-Four. Το BCL προχώρησε σε ανάρτηση στα social media και ανακοίνωση αυτή την είδηση.

It’s official: The host city for the #FinalFour will be confirmed following the result of AEK Betsson BC vs. Nanterre 92!#BasketballCL pic.twitter.com/UVDyopUL1B