Λουίς Ενρίκε: «Δεν υπάρχουν φαβορί στον τελικό του Champions League»

Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League (30/05/26, 19:00) και ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για την σπουδαία αναμέτρηση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ευρώπης.

Ο Λουίς Ενρίκε μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Άρσεναλ, η οποία κατέκτησε την Premier League, ενώ ο ίδιος θέλει να υπερασπιστεί τον περσινό τίτλο που πήρε με την Παρί Σεν Ζερμέν και να φτάσει τις 3 κατακτήσεις στο Champions League, αφού το είχε κερδίσει και το 2015 με την Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λουίς Ενρίκε

«Η αυτοπεποίθησή μας πηγάζει από δύο παραμέτρους: είμαστε οι εν ενεργεία πρωταθλητές και ξεπεράσαμε μια σεζόν με τεράστιες απαιτήσεις. Δεν υπάρχει ομάδα στην Ευρώπη αυτά τα δύο χρόνια που να είχε χειρότερο/πιο επιβαρυμένο πρόγραμμα αγώνων.

Αυτό μας εξέθεσε, μας έκανε να χάσουμε παιχνίδια. Ελπίζω αύριο να ζήσουμε μια μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και τον τίτλο να τον πάρει όποιος αποδώσει καλύτερα μέσα στο γήπεδο».

Για την κατάσταση των Χακίμι και Νούνο Μέντες: «Και οι δύο είναι σε καλή κατάσταση και θα μπορούν να δώσουν το “παρών” αύριο».

Για το κίνητρο των παικτών του: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από το να αγωνίζεσαι σε έναν τελικό Champions League. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς απόψεις ή σχόλια. Αύριο θα φανεί στο γήπεδο ποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση και ποιος θα καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο».

Για το φαβορί του τελικού: «Σε έναν τελικό είναι πολύ δύσκολο να μιλάς για φαβορί. Πέρυσι είδαμε ένα παιχνίδι εντελώς απρόβλεπτο και αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ομάδα που να είναι ένα σκαλί πάνω από την άλλη. Το κλειδί θα βρίσκεται στην εκμετάλλευση των μικρών λεπτομερειών και στη σωστή διαχείριση της έντασης που προκαλούν αυτού του είδους οι αναμετρήσεις».

Για τις απαιτήσεις του αγώνα: «Σε έναν σύλλογο σαν αυτόν τα πάντα μεγεθύνονται. Αν κάνεις μερικές συνεχόμενες ήττες φαίνεται σαν να υπάρχει κρίση, ενώ όταν κερδίζεις συχνά, θεωρείται δεδομένο. Είναι μέρος των απαιτήσεων που περιβάλλουν την Παρί. Το σημαντικό είναι ότι τις τελευταίες σεζόν έχουμε δείξει μια πολύ ξεκάθαρη ταυτότητα και μεγάλη σταθερότητα στο παιχνίδι μας».

Για την προετοιμασία της ομάδας του: «Προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε σωστά τις επιβαρύνσεις και να δώσουμε ανάσες στους παίκτες στο τέλος των προπονήσεων. Είχαμε επίσης χρόνο να μελετήσουμε τον αντίπαλο, τον οποίο γνωρίζουμε αρκετά καλά. Ξέρουμε ότι μπορούμε ακόμα να βελτιωθούμε σε διάφορους τομείς, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά.

Σε έναν τελικό Champions League ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έχεις ξανά μια τέτοια ευκαιρία, οπότε πρέπει να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή μας».

Τι του έμεινε περισσότερο στον δρόμο προς τον τελικό: «Αν πρέπει να διαλέξω, κρατάω το 5-4 στον πρώτο αγώνα με τη Μπάγερν. Το δεύτερο παιχνίδι έληξε ισόπαλο, αλλά ειλικρινά ήταν η νοκ-άουτ φάση που απόλαυσα περισσότερο σε όλο το φετινό Champions League. Επίσης, απέναντι σε Τσέλσι, Μονακό και Λίβερπουλ δείξαμε το επίπεδο αυτής της ομάδας.

Το να βρισκόμαστε σε έναν δεύτερο συνεχόμενο τελικό Champions League είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και έχει τεράστια αξία για εμάς».

Η γνώμη του για την Άρσεναλ: «Για μένα, η Άρσεναλ ήταν η ομάδα που ξεχώρισε περισσότερο στην Premier League φέτος και είχε κάνει αρκετά για να κατακτήσει το πρωτάθλημα».

Για το αν υπάρχει σύγκρουση διαφορετικών στιλ ποδοσφαίρου: «Περισσότερο από δύο αντίθετες προτάσεις παιχνιδιού, νομίζω ότι πρόκειται για δύο ομάδες με παρόμοιες ιδέες, αν και φτάνουν σε αυτές με διαφορετικό τρόπο. Εκείνοι ξεχωρίζουν για την εκτελεστική τους δεινότητα και εμείς για την αμυντική μας σταθερότητα».