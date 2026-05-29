Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον από τη Νιουκάστλ με τους Καταλανούς να προσφέρουν 70.000.000 ευρώ για να τον κάνουν δικό τους μέχρι το 2031.

Ο 25χρονος εξτρέμ έκανε εντυπωσιακές σεζόν με τη φανέλα της Νιουκάστλ και ανάγκασε την Μπαρτσελόνα να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αποκτήσει έναν ακόμα γρήγορο και με έφεση στο σκοράρισμα μεσοεπιθετικό.

Ο Γκορντον σε 152 εμφανίσεις με τις «καρακάξες» σκόραρε 39 φορές και μοίρασε 28 ασίστ για να κάνει τους Καταλανούς να θέλουν να τον αποκτήσουν.

Στην παρουσίασή του μίλησε και ισπανικά, αποκαλύπτοντας ότι έμαθε μιας και το όνειρό του ήταν να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα. Και τα κατάφερε.

«Ήμουν ήρεμος στο ξενοδοχείο περιμένοντας τους ατζέντηδές μου. Ήξερα ότι επρόκειτο για ένα γραφειοκρατικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν ξέρω. Εγώ ήμουν έτοιμος από σήμερα. Ήταν ένα καθαρά νομικό θέμα. Είμαι έτοιμος για αυτή την πρόκληση.

Οι απίστευτοι παίκτες που έχουν φορέσει αυτή τη φανέλα… Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Το έμαθα αρκετά αργά ότι υπήρχε ενδιαφέρον. Είναι ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο. Είναι ένα παιδικό όνειρο και τώρα έγινε πραγματικότητα», είπε αρχικά ο Γκόρντον και πρόσθεσε.

Για την ευθύνη της φανέλας: «Το να παίζεις για την Μπάρτσα είναι το σπουδαιότερο πράγμα. Συνοδεύεται από μεγάλη ευθύνη, αλλά είμαι έτοιμος. Οι παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα πριν από μένα κουβαλάνε μεγάλο βάρος. Δεν υπογράφεις σε έναν τέτοιο σύλλογο κάθε μέρα, είμαι πολύ ενθουσιασμένος».

Για τον Χάνσι Φλικ: «Ναι, έχω μιλήσει με τον Χάνσι Φλικ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Είναι καλός άνθρωπος, σπουδαίος προπονητής. Αυτό που έχει κάνει στην Μπάρτσα είναι απίστευτο. Ελπίζω να κερδίσουμε πολλούς τίτλους μαζί».

Για τον Λαμίν Γιαμάλ και την εμπειρία του ως αντίπαλος στο Champions League: «Το να παίζω με τον Λαμίν και τους υπόλοιπους είναι συναρπαστικό. Είναι κορυφαίοι παίκτες, οι καλύτεροι στον κόσμο. Το είδα όταν παίξαμε εναντίον τους. Το να παίζεις στο Σεντ Τζέιμς Παρκ είναι δύσκολο λόγω της έντονης ατμόσφαιρας, αλλά ο Φρένκι (ντε Γιονγκ) και ο Πέδρι κυριάρχησαν».

Για τη δίψα του για τίτλους και τα καλά ισπανικά του: «Ήθελα να μιλήσω ισπανικά επειδή ήθελα να παίξω στην Μπάρτσα. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτός είναι ο λόγος. Τα έμαθα τα τελευταία δύο χρόνια. Έχω κερδίσει μόνο ένα τρόπαιο με τη Νιούκαστλ και διψάω για νίκες. Θέλω να τα κερδίσω όλα».

Για το Champions League: «Η Μπάρτσα είναι πολύ ξεχωριστή, ο μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο, με τους καλύτερους οπαδούς. Θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θέλω να κερδίσω κάθε τρόπαιο, αλλά το Champions League είναι ξεχωριστό. Το να κερδίσουμε το έκτο (της ιστορίας του συλλόγου) θα ήταν μοναδικό. Αν συνέβαινε από την πρώτη μου κιόλας σεζόν, θα ήταν μεγαλοπρεπές».