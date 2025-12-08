ΑΕΚ: Νέα αναβολή και προσπάθεια συμβιβαστικής λύσης στην υπόθεση του Γεράσιμου Μήτογλου

Η ΑΕΚ προσπαθεί ξανά να βρει μία συμβιβαστική λύση με την πλευρά του Γεράσιμου Μήτογλου και η υπόθεσή τους πήρε νέα αναβολή στην Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών.

Μετά τις προσφυγές τόσο από την πλευρά της ΑΕΚ, όσο και από εκείνη του Γεράσιμου Μήτογλου, ξεκίνησε μία δικαστική “μάχη”, η οποία και αναβλήθηκε σήμερα 8 Δεκεμβρίου για δεύτερη φορά.

Ο Έλληνας αμυντικός έχει τεθεί εκτός ομάδας στην Ένωση, αλλά περιμένει την αποζημίωσή του για να λύσει το συμβόλαιό του και πλέον οι δύο πλευρές αναζητούν τη “χρυσή τομή” για ένα συμβιβαστικό “διαζύγιο”.