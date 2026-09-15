Αθλητικά

ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ: Άνοιξε νέα θύρα στο Παγκρήτιο για το ματς στο Europa League

Οι φίλοι του ΟΦΗ ετοιμάζονται να γεμίσουν το Παγκρήτιο, στο ματς της πρεμιέρας της League Phase
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
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Ο ΟΦΗ έχει μπροστά του μια ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Οι Κρητικοί υποδέχονται την Πέμπτη (17.09.2026, 19:45, Newsit.gr) την Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι οπαδοί του ΟΦΗ έχουν δείξει τις διαθέσεις τους, να γεμίσουν το Παγκρήτιο σε αυτή τη “μεγάλη” αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, μέχρι και την Δευτέρα (16.09.2026) είχαν φύγει πάνω από 12.000 εισιτήρια, ενώ η διάθεσή τους συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς.

Μάλιστα, μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας η Θύρα 15 έγινε sold out, με την κρητική ΠΑΕ να ανοίγει και τη Θύρα 16 του Παγκρητίου Σταδίου.

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