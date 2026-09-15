Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η προσπάθεια για επιθετικό στο deadline των μετεγγραφών – Οι λύσεις που εξετάζονται

Μόλις κλείσει το μετεγγραφικό “παράθυρο”, θα μπορεί να ενισχυθεί μόνο με ελεύθερο ποδοσφαιριστή
Ο Μπόρχα Ιγκέσιας της Θέλτα στην εθνική Ισπανίας (ΦΩΤΟ AP Photo
Ο Μπόρχα Ιγκέσιας της Θέλτα στην εθνική Ισπανίας (ΦΩΤΟ AP Photo/Andre Penner)
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Τελευταία ημέρα των μετεγγραφών σήμερα (15.09.2026) και ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης κεντρικού επιθετικού, μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Μπορεί η ομάδα να προετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό της ματς με την Γιαγκελόνια, αλλά ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός κάνει την ύστατη προσπάθεια για μετεγγραφική ενίσχυση.

Πληροφορίες από την Ισπανία κάνουν λόγο για συζητήσεις με την Θέλτα για τον Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος φέρεται να αποτελεί την πρώτη επιλογή του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο 33χρονος διεθνής φορ έχει χάσει τη θέση βασικού στην ισπανική ομάδα και το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της σεζόν.

Η περίπτωσή του δεν είναι απλή ενώ αυτή τη στιγμή είναι και τραυματίας. Σύμφωνα με ΜΜΕ του Βίγκο θα μείνει εκτός δράσης ως το τέλος του μήνα.

Επίσης από την Ισπανία έχει προκύψει το όνομα του του 29χρονου φορ της Χετάφε, Μπόρχα Μαγιοράλ, του οποίου το συμβόλαιό με τους Μαδριλένους λήγει το επόμενο καλοκαίρι. Την περασμένη περίοδο ο Ισπανός είχε 6 γκολ σε 17 εμφανίσεις με την Χετάφε.

“Σενάρια” από το εξωτερικό έχουν αναφερθεί στα ονόματα των Τσε Άνταμς της Τορίνο και Μάριους Μουαντιλμαντζί της Σαμσουνσπόρ, ενώ στο “κάδρο” υπάρχει και η περίπτωση του Μάουρο Ικάρντι, που συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, κυρίως λόγω του μεγάλου του κασέ.

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