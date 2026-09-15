Ροντινέι: Ήμουν ευτυχισμένος στην Ελλάδα, δεν ήταν εύκολη απόφαση να επιστρέψω για να παίξω στη Βραζιλία

Ροντινέι και Ολυμπιακός έβαλαν τέλος στην κοινή -και επιτυχημένη- τους πορεία, με τον Βραζιλιάνο να επιστρέφει στην πατρίδα του, για να αγωνιστεί στην Σάντος.

Ο Ροντινέι παρουσιάστηκε από την Σάντος -μαζί με τον Φελίπε Κουτίνιο- και μίλησε για την απόφαση να φύγει από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

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“Ήταν κάτι που έγινε πολύ γρήγορα. Μια Παρασκευή, ο Αλεσάντρε Μάτος με πήρε τηλέφωνο μαζί με τους εκπροσώπους μου. Δεν ήταν εύκολη απόφαση να επιστρέψω για να παίξω στη Βραζιλία, ειδικά για τις κόρες μου. Ήμουν ευτυχισμένος στην Ελλάδα. Όμως ήθελα να αισθανθώ ξανά τη ζεστασιά του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και των φιλάθλων. Η απόφαση ήταν η καλύτερη που μπορούσα να πάρω.

Είμαι Βραζιλιάνος. Έφυγα από εδώ σε υψηλό επίπεδο και είμαι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που με υποδέχθηκαν οι παίκτες. Αυτό μου έδωσε αυτοπεποίθηση για να έρθω και να παίξω. Πάντα μου άρεσε να παίζω επιθετικά, με χαρά και η Σάντος μού το προσφέρει αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που στα παιχνίδια μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα. Ελπίζω να βοηθήσω ακόμη περισσότερο”.

Γνωρίζουμε ότι έχουμε ελπίδες στη Sudamericana. Δεν μου αρέσει να μιλάω για πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου. Δεν μπορούμε να προτρέχουμε. Έχουμε ένα πλεονέκτημα για να φτάσουμε στα ημιτελικά και πρέπει να πάμε με ταπεινότητα. Για τον τίτλο θα σκεφτούμε μόνο όταν φτάσουμε στον τελικό” δήλωσε ο Ροντινέι.