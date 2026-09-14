Σλοβενία – Ελλάδα 1-3: Πρώτη νίκη για την Εθνική βόλεϊ ανδρών στο Eurovolley

Η Εθνική βόλεϊ ανδρών κέρδισε 3-1 (25-18, 19-25, 25-23, 25-20) τη Σλοβενία και έκανε την πρώτη της νίκη στο Eurovolley, μετά από δύο ήττες από Τσεχία (3-1) και Ιταλία (3-0).

Το ματς ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την Εθνική βόλεϊ ανδρών, αφού έκανε περίπατο στο πρώτο σετ του αγώνα ενάντια στη Σλοβενία. Η Ελλάδα κέρδισε 25-18 και έκανε το 1-0 στο ματς.

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Η Σλοβενία απάντησε στο δεύτερο σετ και άγχωσε την Εθνική βόλεϊ ανδρών. Το σκορ στο ματς της φάσης των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έγινε 1-1 με τους τυπικά γηπεδούχους να κερδίζουν 25-19.

Το τρίτο σετ ήταν αμφίρροπο και κρίθηκε στο φινάλε, με την Ελλάδα να δείχνει πιο δυνατή για να κάνει το 2-1 στην αναμέτρηση, κερδίζοντας 25-23 με πρωταγωνιστή τον Βουλκίδη στο φινάλε.

Στο τέταρτο και καθοριστικό σετ του αγώνα η Εθνική βόλεϊ ανδρών ήταν καλύτερη και είχε προβάδισμα τριών και τεσσάρων πόντων στις τελευταίες στιγμές. Ο Ράπτης με υπέροχο καρφί έκλεισε το ματς και χάρισε μία σπουδαία νίκη στην Ελλάδα, που πανηγυρίστηκε με πάθος από τους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας.

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Μετά τη νίκη της επί της Σλοβενίας είναι στην τέταρτη θέση και έχει να αντιμετωπίσει τις δύο πιο αδύναμες βάσει βαθμολογίας ομάδες του ομίλου.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τρίτη (15/09/26, 17:00) τη Σουηδία, ενώ στην τελευταία αγωνιστική κοντράρεται με τη Σλοβακία (17/09/26, 17:00) στην προσπάθειά της να βρεθεί στην πρώτη τετράδα του ομίλου για να προκριθεί στους «16» του Eurovolley.

Σλοβενία (Σόλι): Πλάνινσιτς, Στάλεκαρ 2 (2/4 επ.), Ούρναουτ 10 (8/17 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 41% υπ. – 32% άριστες), Μόζιτς 16 (14/27 επ., 2 άσοι, 36% υπ. – 27% άριστες), Μουγιάνοβιτς 20 (18/39 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Κρίζιτς / Κόβατσιτς (λ., 43% υπ. – 43% άριστες), Παγένκ 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Κοζαμέρνικ 8 (2/3 επ., 6 μπλοκ), Μπράτσκο 3 (3/4 επ., 67% υπ. – 67% άριστες), Όκρογκλιτς (λ., 50% υπ. – 30% άριστες), Νάιντιτς 1 (1 άσος), Σεν.

Ελλάδα (Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 7 (6/11 επ., 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 7 (6/16 επ., 1 άσος, 50% υπ. – 50% άριστες), Μούχλιας Δ. 12 (10/25 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (5/5 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος, Ράπτης 11 (10/35 επ., 1 μπλοκ, 31% υπ. – 17% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ., 33% υπ. – 22% άριστες), Χανδρινός Σ., Βαϊόπουλος, Μάρκου 10 (9/14 επ., 1 μπλοκ), Τζιάβρας (λ.).

Η βαθμολογία του Α’ ομίλου του Eurovolley