Στη Θεσσαλονίκη η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA – Τι αποφασίζει και ποιες αλλαγές ψηφίζονται

H Θεσσαλονίκη φιλοξενεί την Τρίτη (15.09.2026) τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, μια επιλογή που συμπίπτει με τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ.

Στη συνεδρίαση της UEFA θα αποφασιστούν οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων του 2028 και του 2029, ενώ αναμένεται να επικυρωθεί και η αλλαγή στο format των προκριματικών του Euro και του Μουντιάλ στην ευρωπαϊκή ζώνη.

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Η UEFA αναμένεται να ακολουθήσει το πετυχημένο μοντέλο της League Phase που εφαρμόζεται σε Champions League, Europa League και Conference League, με μια ενιαία βαθμολογία.

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο ενός αιώνα ελληνικού ποδοσφαίρου! Υπάρχουν επέτειοι που απλώς μετρούν τον χρόνο και άλλες που αναμετρώνται με την Ιστορία. Τα 100 χρόνια της ΕΠΟ ανήκουν αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Και στις 15 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο όπου ένας ολόκληρος αιώνας ελληνικού ποδοσφαίρου συναντά και επαναπροσδιορίζει τον εθνικό του χαρακτήρα, το ευρωπαϊκό του παρόν και μέλλον. https://t.co/MpGazuZsTI #100years — Hellenic Football Federation (@HffEpo) September 11, 2026

Τα πιο σημαντικά θέματα της ατζέντας:

– Τελικοί Champions League UEFA 2028 και 2029

– Τελικοί Europa League UEFA 2028 και 2029

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– Τελικοί Conference League UEFA 2028 και 2029

– Τελικοί Champions League Γυναικών UEFA 2028 και 2029

– Super Cup UEFA 2027 και 2028

– Τελικοί Champions League Futsal (ποδόσφαιρο σάλας) UEFA 2027

– Κανονισμοί του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών UEFA, συμπεριλαμβανομένου του Nations League γυναικών UEFA και

των Προκριματικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών (2027-29)

– Κανονισμοί των αγώνων νέων ανδρών και γυναικών UEFA 2027/28

– Τροποποιήσεις στους κανονισμούς του Nations League UEFA (2026/27) – νέο σύστημα playoffs (για μετάβαση στη νέα αντίληψη που εγκρίθηκε τον Μάιο με τρεις League αντί για τέσσερις).

Το πρόγραμμα δεν θα περιοριστεί στη συνεδρίαση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας. Το μεσημέρι η δράση θα μεταφερθεί στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου θα πραγματοποιηθεί το αναπτυξιακό φεστιβάλ, Football in Schools, με 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης, στο οποίο θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης και ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, καθώς και προσωπικότητες του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου: Όλιβερ Μπίρχοφ, Κριστιάν Καρεμπέ, Αλιόσα Ασάνοβιτς, Ναντίν Κέσλερ, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης αποκτά ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό λόγω των στενών δεσμών του ελληνικού ποδοσφαίρου με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία. Η Ελλάδα ήταν μία από τις ομοσπονδίες που συμμετείχαν στην ίδρυση της UEFA το 1954 και, 72 χρόνια αργότερα, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ηγεσία βρίσκεται επί ελληνικού εδάφους για να τιμήσει τα 100 χρόνια της ΕΠΟ.